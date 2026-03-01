ÖTV-Ass Joel Schwärzler nähert sich den Top-200

Der erste Satz verlief lange ausgeglichen. Beim Stand von 3:3 und Aufschlag Piros hatte Schwärzler dann aber bei 0:40 drei Breakbälle für sich – vergab jedoch alle. Und als schon vieles nach Tiebreak aussah, musste der Harder seinen Aufschlag bei 5:6 abgeben, Piros verwertete seinen zweiten Satzball. Schwärzler hatte in Durchgang eins viele gute Momente, aber auch zu viele leichte Fehler.