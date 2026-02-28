Joel Schwärzler kämpft in Lugano um den Titel

Beim ATP-75-Challenger in Lugano spielt Joel Schwärzler im heutigen Finale um den Titel. Im Halbfinale besiegte das ÖTV-Ass den Kroaten Matej Dodig nach 1:34 Stunden Spielzeit mit 7:6(4) und 6:4. Im Endspiel wartet nun mit dem Ungarn Zsombor Piros der Drittgesetzte des Turniers.