Ländle-Ass im Finale

Joel Schwärzler kämpft in Lugano um den Titel

Vorarlberg
28.02.2026 19:15
Joel Schwärzler ist derzeit in ganz starker Form.
Joel Schwärzler ist derzeit in ganz starker Form.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Beim ATP-75-Challenger in Lugano spielt Joel Schwärzler im heutigen Finale um den Titel. Im Halbfinale besiegte das ÖTV-Ass den Kroaten Matej Dodig nach 1:34 Stunden Spielzeit mit 7:6(4) und 6:4. Im Endspiel wartet nun mit dem Ungarn Zsombor Piros der Drittgesetzte des Turniers.

0 Kommentare

Ländle-Ass Joel Schwärzler steht im Finale von Lugano (Sz)! Nach seinem Viertelfinalsieg gegen Lokalmatador Dominik Stricker legte der Harder im Halbfinale gegen Matej Dodig (ATP-Nr. 230) eine weitere souveräne Vorstellung hin und zog mit 6:7(4) und 6:4 nach 1:34 Minuten Spielzeit souverän ins Endspiel ein. 

Im Endspiel wartet nun mit dem Ungarn Zsombor Piros (ATP-Nr. 180) der Drittgesetzte des mit 97.640 Euro dotierten Hartplatz-Turniers im Nachbarland auf ÖTV-Ass Schwärzler (ATP-Nr. 242).

Vorarlberg
28.02.2026 19:15
Vorarlberg
