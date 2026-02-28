Joel Schwärzler kämpft in Lugano um den Titel

Beim ATP-75-Challenger in Lugano spielt Joel Schwärzler im heutigen Finale um den Titel. Im Halbfinale besiegte das ÖTV-Ass den Kroaten Matej Dodig nach 1:34 Stunden Spielzeit mit 7:6(4) und 6:4. Im Endspiel wartet nun mit dem Ungarn Zsombor Piros der Drittgesetzte des Turniers.
Ländle-Ass Joel Schwärzler steht im Finale von Lugano (Sz)! Nach seinem Viertelfinalsieg gegen Lokalmatador Dominik Stricker legte der Harder im Halbfinale gegen Matej Dodig (ATP-Nr. 230) eine weitere souveräne Vorstellung hin und zog mit 6:7(4) und 6:4 nach 1:34 Minuten Spielzeit souverän ins Endspiel ein.
Im Endspiel wartet nun mit dem Ungarn Zsombor Piros (ATP-Nr. 180) der Drittgesetzte des mit 97.640 Euro dotierten Hartplatz-Turniers im Nachbarland auf ÖTV-Ass Schwärzler (ATP-Nr. 242).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.