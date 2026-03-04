Beckhams schicken Brooklyn rührende Glückwünsche

Rührende Worte inmitten des Familienstreits: David und Victoria Beckham haben ihrem ältesten Sohn Brooklyn am Mittwoch zum 27. Geburtstag gratuliert. Und das, obwohl dieser erst vor wenigen Wochen öffentlich mit seinen berühmten Eltern gebrochen hat.
Am heutigen Mittwoch feiert Brooklyn nun seinen 27. Geburtstag. Eigentlich ein Freudentag, doch die Stimmung bei den Beckhams ist angesichts der Entwicklungen der letzten Wochen wohl getrübt. Denn Anfang des Jahres ging der älteste Beckham-Spross mit einer bitterbösen Abrechnung an die Öffentlichkeit.
Brooklyn rechnete ab
Neben schweren Vorwürfen stellte Brooklyn in seiner Instagram-Botschaft zudem fest: Versöhnung ausgeschlossen! Mehr noch: Wie später bekannt wurde, soll der Promi-Spross seine Eltern sogar angewiesen haben, nur noch über die Anwälte mit ihm zu kommunizieren.
Doch wie es scheint, wollen David und Victoria Beckham ihren ältesten Sohn trotz des drastischen Schritts noch lange nicht aufgeben. In ihren Instagram-Storys gratulierten der Ex-Kicker und die Designerin nun nämlich mit rührenden Nachrichten zum Geburtstag.
Nachricht klingt wie Flehen
Beide wählten jeweils mehrere Kinderfotos für die Glückwünsche, wobei Victoria und David auch einmal dasselbe Bild veröffentlichten. Darauf ist Brooklyn mit Mama und Papa im Pool zu sehen. Mit einem frechen Grinsen im Gesicht blickt er auf dem Erinnerungsfoto in die Kamera und brachte damit auch seine stolzen Eltern zum Strahlen.
Die Botschaft zu dem Schnappschuss klingt fast wie ein Flehen: „Happy Birthday, Brooklyn. Wir lieben dich so sehr!“ Papa David sprach Brooklyn unterdessen mit seinem Spitznamen an, schrieb zu einem weiteren, alten Schnappschuss: „Alles Gute, Bust. Ich liebe dich.“
Romeo postete lieben Schnappschuss
Dass weder David noch Victoria Beckham Brooklyn in ihren Postings getaggt haben, das ist übrigens nicht weiter verwunderlich. Immerhin ist der 27-Jährige seiner Familie entfolgt und hat sie sogar blockiert. Ob Brooklyn die Nachrichten seiner Eltern also überhaupt lesen wird, ist fraglich.
Dennoch meldete sich auch noch ein weiteres Familienmitglied zum Geburtstag: Bruder Romeo veröffentlichte in seiner Instagram-Story nämlich ebenfalls ein altes Foto, das ihn mit seinem großen Bruder Brooklyn zeigt. Beide tragen ein Trikot und haben je einen Fußball zu Füßen.
Einen Kommentar zu dem Bild hinterließ Romeo zwar nicht, dass es sich dabei aber um einen Geburtstagsgruß handelt, steht außer Frage.
Neues Leben in den USA
Brooklyn Beckham lebt mittlerweile mit seiner Ehefrau Nicola Peltz in den USA. Die Schauspielerin ist die Tochter von Milliardär Nelson Peltz, der das junge Paar Gerüchten zufolge mit einer Million Dollar Taschengeld im Monat unterstützen soll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.