Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lieben dich so sehr“

Beckhams schicken Brooklyn rührende Glückwünsche

Society International
04.03.2026 15:45
Brooklyn Beckham hat sich von seinen Eltern abgewandt. Zum Geburtstag gratulierten Victoria und ...
Brooklyn Beckham hat sich von seinen Eltern abgewandt. Zum Geburtstag gratulierten Victoria und David Beckham ihrem Sohn nun aber mit einer rührenden Nachricht.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Rührende Worte inmitten des Familienstreits: David und Victoria Beckham haben ihrem ältesten Sohn Brooklyn am Mittwoch zum 27. Geburtstag gratuliert. Und das, obwohl dieser erst vor wenigen Wochen öffentlich mit seinen berühmten Eltern gebrochen hat.

0 Kommentare

Am heutigen Mittwoch feiert Brooklyn nun seinen 27. Geburtstag. Eigentlich ein Freudentag, doch die Stimmung bei den Beckhams ist angesichts der Entwicklungen der letzten Wochen wohl getrübt. Denn Anfang des Jahres ging der älteste Beckham-Spross mit einer bitterbösen Abrechnung an die Öffentlichkeit.

Brooklyn rechnete ab
Neben schweren Vorwürfen stellte Brooklyn in seiner Instagram-Botschaft zudem fest: Versöhnung ausgeschlossen! Mehr noch: Wie später bekannt wurde, soll der Promi-Spross seine Eltern sogar angewiesen haben, nur noch über die Anwälte mit ihm zu kommunizieren.

Brooklyn, der mit seinen Eltern gebrochen hat, feiert am Mittwoch seinen 27. Geburtstag.
Brooklyn, der mit seinen Eltern gebrochen hat, feiert am Mittwoch seinen 27. Geburtstag.(Bild: AP/Scott Roth)

Doch wie es scheint, wollen David und Victoria Beckham ihren ältesten Sohn trotz des drastischen Schritts noch lange nicht aufgeben. In ihren Instagram-Storys gratulierten der Ex-Kicker und die Designerin nun nämlich mit rührenden Nachrichten zum Geburtstag.

Nachricht klingt wie Flehen
Beide wählten jeweils mehrere Kinderfotos für die Glückwünsche, wobei Victoria und David auch einmal dasselbe Bild veröffentlichten. Darauf ist Brooklyn mit Mama und Papa im Pool zu sehen. Mit einem frechen Grinsen im Gesicht blickt er auf dem Erinnerungsfoto in die Kamera und brachte damit auch seine stolzen Eltern zum Strahlen.

Dieses Geburtstags-Botschaft veröffentlichte nicht nur Victoria, sondern auch David Beckham.
Dieses Geburtstags-Botschaft veröffentlichte nicht nur Victoria, sondern auch David Beckham.(Bild: instagram.com/davidbeckham)

Die Botschaft zu dem Schnappschuss klingt fast wie ein Flehen: „Happy Birthday, Brooklyn. Wir lieben dich so sehr!“ Papa David sprach Brooklyn unterdessen mit seinem Spitznamen an, schrieb zu einem weiteren, alten Schnappschuss: „Alles Gute, Bust. Ich liebe dich.“

Lesen Sie auch:
Brooklyn Beckham ließ sich ein Tattoo überstechen, das er zu Ehren seines Vaters David Beckham ...
Dad-Tattoo überstochen
Brooklyn radiert letzte Verbindung zu Beckhams aus
05.02.2026
Mitten im Familienzoff
Brooklyn und Nicola wollen wohl Kind adoptieren
08.02.2026

Romeo postete lieben Schnappschuss
Dass weder David noch Victoria Beckham Brooklyn in ihren Postings getaggt haben, das ist übrigens nicht weiter verwunderlich. Immerhin ist der 27-Jährige seiner Familie entfolgt und hat sie sogar blockiert. Ob Brooklyn die Nachrichten seiner Eltern also überhaupt lesen wird, ist fraglich.

Dennoch meldete sich auch noch ein weiteres Familienmitglied zum Geburtstag: Bruder Romeo veröffentlichte in seiner Instagram-Story nämlich ebenfalls ein altes Foto, das ihn mit seinem großen Bruder Brooklyn zeigt. Beide tragen ein Trikot und haben je einen Fußball zu Füßen.

Romeo veröffentlichte ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinem älteren Bruder zeigt, auf ...
Romeo veröffentlichte ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinem älteren Bruder zeigt, auf Instagram.(Bild: instagram.com/romeobeckham)

Einen Kommentar zu dem Bild hinterließ Romeo zwar nicht, dass es sich dabei aber um einen Geburtstagsgruß handelt, steht außer Frage.

Neues Leben in den USA
Brooklyn Beckham lebt mittlerweile mit seiner Ehefrau Nicola Peltz in den USA. Die Schauspielerin ist die Tochter von Milliardär Nelson Peltz, der das junge Paar Gerüchten zufolge mit einer Million Dollar Taschengeld im Monat unterstützen soll.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
04.03.2026 15:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
444.735 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
411.218 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
356.839 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3509 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1826 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
1642 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Mehr Society International
Für neue Rolle gelernt
Nicole Kidman: „Kann eine Autopsie durchführen“
„Lieben dich so sehr“
Beckhams schicken Brooklyn rührende Glückwünsche
„Diskutiere da nicht“
Diane Kruger verbietet ihrer Tochter Social Media
„Hat funktioniert“
Billy Idol nahm Crack, um vom Heroin loszukommen
Odyssee nach Dubai
Franjo Pooth am Weg zu Rocco 18 Stunden gestrandet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf