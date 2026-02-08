Brooklyn und Nicola wollen wohl Kind adoptieren

Funkstille zwischen den Familienmitgliedern

Für die Beckham Seniors kommt diese Nachricht wohl als Schock. Denn seit geraumer Zeit herrscht Funkstille zwischen Brooklyn und seinen Eltern. Vor einigen Wochen postete der 26-Jährige auf Instagram, dass er kein Interesse an einer Versöhnung mit seiner Familie habe – auch nicht mit seinen Geschwistern. Seine Eltern hätten das Image der Familie stets über seine Interessen gestellt, warf er ihnen vor.