Mitten im Familienzoff

Brooklyn und Nicola wollen wohl Kind adoptieren

Society International
08.02.2026 17:32
Brooklyn und Nicola schmieden große Pläne für die Zukunft.
Brooklyn und Nicola schmieden große Pläne für die Zukunft.(Bild: Instagram/brooklynpeltzbeckham)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitten im bitteren Familienstreit sorgen Nicola und Brooklyn Beckham wieder für Schlagzeilen. Während David und Victoria unter den zerrütteten Familienverhältnissen leiden, scheint das junge Paar große Zukunftspläne inklusive eigenem Nachwuchs zu schmieden.

David und Victoria waren 23 und 24 Jahre alt, als ihr Sohn Brooklyn zur Welt kam. Jetzt steht der vor einem großen Schritt: Gemeinsam mit seiner Frau plant er wohl, ein „Kind großzuziehen, das nicht ihr leibliches ist“, wie Insider gegenüber „The Sun“ verrieten.

Insider: Paar wolle mindestens ein Kind adoptieren
Weiter schreibt die Zeitung: „Beide wünschen sich eine Kinderschar – und mindestens eines der Kinder soll adoptiert sein.“ Der Insider führte weiter aus, die beiden würden wissen, dass sie aus sehr privilegierten Familien stammen. Sie wollen einem benachteiligten Kind das „bestmögliche Leben bieten.“

Funkstille zwischen den Familienmitgliedern
Für die Beckham Seniors kommt diese Nachricht wohl als Schock. Denn seit geraumer Zeit herrscht Funkstille zwischen Brooklyn und seinen Eltern. Vor einigen Wochen postete der 26-Jährige auf Instagram, dass er kein Interesse an einer Versöhnung mit seiner Familie habe – auch nicht mit seinen Geschwistern. Seine Eltern hätten das Image der Familie stets über seine Interessen gestellt, warf er ihnen vor.

Beckhams könnten ihr Enkelkind nie kennenlernen
Der Insider sagte gegenüber „The Sun“ weiter, die Adoptionspläne kämen für die Familie zu einem brisanten Zeitpunkt. „Die Vorstellung, auf Instagram von einem adoptierten Baby zu erfahren, ist für sie unvorstellbar – aber leider eine sehr reale Möglichkeit.“

