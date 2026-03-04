Villa Beer: Neues Leben für Ikone der Baukunst

Aufwändige Rückführung

Mit elegantem Schwung verbindet eine Treppe die Galerie über dem Eingang, von der aus einst die Pianistin Margarete Beer ihre Gäste am Bösendorfer musikalisch erfreute, mit den Schlafzimmern. Sie liegen auf der Gartenseite, deren Fassade als Spiel aus Terrassen und Balkonen besticht. Die Sanierung und die Öffnung der Architekturikone sind Lothar Trierenberg zu danken, der die denkmalgeschützte Villa vor fünf Jahren gekauft und in eine Villa Beer Foundation eingebracht hat. Die Rückführung in den ursprünglichen Zustand erfolgte im Blick darauf, das Gebäude als museale Kostbarkeit öffentlich zu machen. Das Interesse ist enorm: An Wochenenden kann man noch Zeitkarten buchen, doch die Führungen sind ausverkauft.