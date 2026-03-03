Ärzte kontern Ministerin: „Populismus heilt nicht“

Die Baustellen im rot-weiß-roten Gesundheitssystem werden nicht weniger, im Gegenteil. Dies hat auch Ministerin Korinna Schumann nach einem Jahr im Amt längst realisiert. Im Interview mit der „Krone“ brachte sie nun eine Obergrenze für Privatarzt-Honorare ins Spiel. „Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass dort mit variablen Deckelungen gearbeitet wird. Ein solches Modell könnte auch hierzulande verhindern, dass Preise ins Unermessliche steigen und für viele Menschen zur finanziellen Belastung werden“, argumentierte die SPÖ-Politikerin.