Ministerin will Obergrenze für Privatarzt-Honorare

Es gibt einige Ideen, Wahlärzte mehr ins öffentliche System einzubinden: Etwa, dass sie Patienten zu einem Teil zum Kassentarif behandeln müssen. Können Sie sich das vorstellen?

Wir haben die Einbindung von Wahlärzten in das öffentliche System im Regierungsprogramm stehen. Das wird in den Arbeitsgruppen besprochen. Aber da haben wir zwei konkrete Problemstellungen: Wir sehen, dass bereits jetzt sehr hohe Summen für Wahlarzthonorare ausgegeben werden – allein 2025 waren es 766 Millionen Euro an Honoraren, die bei der ÖGK eingereicht wurden. Das sind beträchtliche Beträge. Deshalb ist es dringend notwendig, mehr Transparenz in die Preisgestaltung des Wahlarztsystems zu bringen. Patientinnen und Patienten müssen vorab wissen, in welcher verbindlichen Preisspanne sich eine Behandlung bewegt. Diese Informationen müssen klar veröffentlicht und nachvollziehbar sein. Es darf nicht sein, dass jemand erst mit Erhalt der Rechnung erfährt, welche Kosten tatsächlich angefallen sind. Transparenz ist ein Patientenrecht. Zudem stellt sich die Frage nach Obergrenzen für Wahlarzthonorare. Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass dort mit variablen Deckelungen gearbeitet wird. Ein solches Modell könnte auch hierzulande verhindern, dass Preise ins Unermessliche steigen und für viele Menschen zur finanziellen Belastung werden. Wer krank ist, hat keine Verhandlungsmacht – man sucht medizinische Hilfe und muss darauf vertrauen können, fair behandelt zu werden. Umso wichtiger sind klare Rahmenbedingungen. Auch die Veröffentlichung von Musterhonoraren durch die Ärztekammer – ähnlich wie bei Rechtsanwälten – wäre ein möglicher Schritt. Entscheidend ist, Preisentwicklungen transparent zu machen und gleichzeitig Grenzen einzuziehen. Denn eines muss gelten: Gesundheit darf kein Luxusgut sein.