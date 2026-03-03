Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Wenn Kickl Kanzler wäre | Milch und Honig?

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Imre Antal)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Wenn Kickl Kanzler wäre. Nun klingt es langsam aus, das Jubiläum ohne Jubel – ein Jahr türkis-rot-pinke Bundesregierung unter Christian Stocker. Am allerwenigsten jubeln die Freiheitlichen – sie hatten die Wahlen 2024 gewonnen und gehofft, Herbert Kickl würde danach Österreich als „Volks-Kanzler“ das Land regieren. Dieser Tage darf man darüber nachdenken, was geschehen wäre, wenn, wie es im Februar des Vorjahres während der Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP kurz aussah, doch eine blau-türkise Regierung unter einem Bundeskanzler Herbert Kickl zustande gekommen wäre.

0 Kommentare

Milch und Honig. Würden heute im Land Milch und Honig fließen? Nein, natürlich nicht. Auch eine Regierung Kickl hätte den Sparstift dramatisch ansetzen müssen – tatsächlich sind ja einige der Sparmaßnahmen der Dreier-Koalition in den Verhandlungen zur FPÖ-ÖVP-Koalition „erfunden“ und von ÖVP-SPÖ-Neos schließlich vollzogen worden. Würde es der Wirtschaft heute besser gehen, wäre die Inflation deutlicher gesunken, hätten die Arbeitslosenzahlen weniger zugenommen? Kurzum: Würde es den Menschen in Österreich heute besser gehen? Dazu bekommt man unterschiedlichste Antworten. Was jedoch klar scheint: Herbert Kickl hätte dem Koalitionspartner ÖVP, wie es sich in den Verhandlungen abzeichnete, kaum Luft gelassen. Dort sind sich viele sicher: Blau-Türkis wäre längst schon geplatzt, wir hätten neu gewählt. Die FPÖ hätte zugelegt. Aber was dann?

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
03.03.2026 22:02
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Offenbar wurde ein Parkplatz neben dem Hauptgebäude getroffen.
LIVE
krone.at-Liveticker
Mullah-Drohne schlägt bei US-Konsulat in Dubai ein
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger stellen sich den Fragen des ORF.
Ein Jahr Regierung
Koalition: Viel Harmonie, ein paar pinke Spitzen
Clemens T. im vergangenen Dezember im niederösterreichischen Allentsteig. Er zeigt ...
Krone Plus Logo
Fall Jenni Scharinger
Zwei Gutachten belasten Mordverdächtigen schwer
An einem idyllischen Teich in Angern an der March wollte der erwachsene 24-Jährige ein Mädchen ...
Schläger statt Mädchen
Kindesmissbrauchs-Bilder: Prügel bei Dating-Falle
Ex-Prinz Andrew freute sich wohl sehr über die Freilassung von Epstein im Jahr 2010.
Alte E-Mails zeigen:
„Glückwunsch“: Andrew feierte Epsteins Freilassung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
440.854 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
419.032 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
408.778 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4120 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Mullah-Drohne schlägt bei US-Konsulat in Dubai ein
3343 mal kommentiert
Offenbar wurde ein Parkplatz neben dem Hauptgebäude getroffen.
Kolumnen
Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …
950 mal kommentiert
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Ein Jahr Regierung
Koalition: Viel Harmonie, ein paar pinke Spitzen
Treffen im Weißen Haus
Iran, Ukraine, Öl: Trump teilt aus, Merz schaut zu
Initiative fordert
Medienbildung: Eigenes Fach und mehr Stunden dafür
Appell an Männer
Van der Bellen: „Laut für Gleichberechtigung“
„Freunderlwirtschaft“?
Wirbel um Schulbau: Ortschef im Visier der Justiz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf