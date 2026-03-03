Wenn Kickl Kanzler wäre | Milch und Honig?

Milch und Honig. Würden heute im Land Milch und Honig fließen? Nein, natürlich nicht. Auch eine Regierung Kickl hätte den Sparstift dramatisch ansetzen müssen – tatsächlich sind ja einige der Sparmaßnahmen der Dreier-Koalition in den Verhandlungen zur FPÖ-ÖVP-Koalition „erfunden“ und von ÖVP-SPÖ-Neos schließlich vollzogen worden. Würde es der Wirtschaft heute besser gehen, wäre die Inflation deutlicher gesunken, hätten die Arbeitslosenzahlen weniger zugenommen? Kurzum: Würde es den Menschen in Österreich heute besser gehen? Dazu bekommt man unterschiedlichste Antworten. Was jedoch klar scheint: Herbert Kickl hätte dem Koalitionspartner ÖVP, wie es sich in den Verhandlungen abzeichnete, kaum Luft gelassen. Dort sind sich viele sicher: Blau-Türkis wäre längst schon geplatzt, wir hätten neu gewählt. Die FPÖ hätte zugelegt. Aber was dann?