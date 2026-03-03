Animal shelters threatened:
“Take him in—or I’ll have him put down!”
Von Niederösterreich-Krone
Animal shelters in Lower Austria are confronted almost daily with threats from dog owners who want to get rid of their four-legged friends immediately. They would even rather have them put down than take them back...
Staffie "Shea" should have died, even though she is completely healthy. Her owner wanted to get rid of her – at any cost. What reads like a horror story has unfortunately become almost everyday life in domestic animal shelters.
