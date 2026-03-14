Salzburgerinnen wollen erneutes Debakel verhindern

Die Red Bull Salzburg Frauen empfangen Samstag (13) Austria Wien. Ein Heimsieg scheint fast unmöglich, denn die Veilchen sind bislang noch ungeschlagen.
Gleich nach der Länderspielpause geht es für Salzburgs Frauenteam mit einem richtigen Kracher weiter. Samstag (13) gastiert Austria Wien in der Akademie Liefering. Die Violetten sind bis dato unbezwingbarer Spitzenreiter, haben in 14 Partien 13 Mal gewonnen, nur einmal Unentschieden gespielt. Im Hinspiel in Wien-Favoriten bekamen die Salzburgerinnen die Stärke der Veilchen beinhart zu spüren, gingen 0:6 baden. „Austria Wien ist aktuell das dominanteste Team der Liga und steht verdient an der Tabellenspitze. Sie haben viel Qualität und eine große Stabilität in ihrem Spiel“, erkennt auch Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic an.
Vor der Länderspielpause spielte sein Team in Graz bei Sturm 5:5. Vergangene Woche gab es für die Nicht-Nationalteamspielerinnen einen Test gegen Zweitligist FC Pinzgau, der mit 10:1 gewonnen wurde.
Apropos: In der 2. Liga kommt es zu einem Salzburger Derby. Die SG Geretsberg/Bürmoos gastiert beim FC Pinzgau. Während die Saalfeldenerinnen als Vierte noch um die Top drei kämpfen, steckt Bürmoos im puren Abstiegskampf. Mit nur elf Punkten aus zwölf Spielen und dem drittletzten Rang braucht das Team von Nicola Rago dringend einen vollen Erfolg . . .
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