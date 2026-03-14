Salzburgerinnen wollen erneutes Debakel verhindern

Gleich nach der Länderspielpause geht es für Salzburgs Frauenteam mit einem richtigen Kracher weiter. Samstag (13) gastiert Austria Wien in der Akademie Liefering. Die Violetten sind bis dato unbezwingbarer Spitzenreiter, haben in 14 Partien 13 Mal gewonnen, nur einmal Unentschieden gespielt. Im Hinspiel in Wien-Favoriten bekamen die Salzburgerinnen die Stärke der Veilchen beinhart zu spüren, gingen 0:6 baden. „Austria Wien ist aktuell das dominanteste Team der Liga und steht verdient an der Tabellenspitze. Sie haben viel Qualität und eine große Stabilität in ihrem Spiel“, erkennt auch Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic an.