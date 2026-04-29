Serie beendet: Einbrecher plünderte mehrere Hotels

Ein Griff zur Tür, ein Hebel am Fenster – und schon war er drin: Ein 65-jähriger Pole wurde bei einem Hotel-Einbruch auf frischer Tat ertappt. Jetzt gilt er als mutmaßlicher Serientäter in Salzburg und Tirol. Mindestens 13 Taten, Schaden rund 47.000 Euro, ein Teil der Beute ist bereits sichergestellt.