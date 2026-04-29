Serie beendet: Einbrecher plünderte mehrere Hotels

Ein Griff zur Tür, ein Hebel am Fenster – und schon war er drin: Ein 65-jähriger Pole wurde bei einem Hotel-Einbruch auf frischer Tat ertappt. Jetzt gilt er als mutmaßlicher Serientäter in Salzburg und Tirol. Mindestens 13 Taten, Schaden rund 47.000 Euro, ein Teil der Beute ist bereits sichergestellt.
Mitten im Einbruch schnappte die Polizei zu – und danach rollte die Ermittlungswelle an. Am Montag wurde ein 65-jähriger Pole bei einem Einbruch in ein Hotel auf frischer Tat festgenommen. Das Landeskriminalamt ordnete ihm anschließend eine Serie von Einbruchsdiebstählen in Salzburg und Tirol zu: mindestens 13 Taten zwischen September und Februar.
Hotels wurden gezielt ausgesucht
Laut Ermittlungsstand soll er allein gearbeitet und Hotels gezielt ausgesucht haben. Der Verdacht: Türen und Fenster wurden aufgehebelt, in mehreren Fällen ging es bis in Rezeptionen, dazu kamen zwei Einbrüche in Schaufensterbereiche.
Im Pinzgau soll er außerdem zwei Einschleichdiebstähle begangen haben, zudem einen Einbruch in einen Hotel-Shop und einen weiteren Ladendiebstahl.
Der Schaden liegt bei rund 47.000 Euro, ein Teil der Beute wurde gesichert. Der Mann sitzt in der Justizanstalt Innsbruck, die Ermittlungen laufen weiter.
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