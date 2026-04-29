Diese neue Bankfiliale wünscht sich weniger Kunden

Kriege und hohe Spritpreise. Energiepreise die in die Höhe schießen. Teure Lebensmittelpreise. Die Krisen dieser Welt lassen immer mehr Menschen in finanzielle Notlagen schlittern. Mit der Zweiten Sparkasse soll der Ausweg aus der schlimmen Situation gelingen...
Kaum einer kennt die Zweite Sparkasse. Und das ist auch gut so. Das Problem ist: Immer mehr Menschen lernen sie kennen. Denn diese Bank kümmert sich um jene Menschen, die ihr Finanzleben nicht mehr selbst bewältigen können.
Die Zweite Sparkasse ist nämlich eine Sozialbank. Hier werden Menschen betreut, die etwa von der Schuldnerberatung geschickt werden, in einem Privatkonkurs sind oder wenn die Armut droht.
Peter Niederreiter von der Schuldnerberatung arbeitet seit 20 Jahren mit der Zweiten Sparkasse zusammen. „Nach anfänglicher Skepsis schicke ich mittlerweile guten Gewissens unsere Klienten zur ’Zweiten’.“
Wir geben Menschen den Glauben zurück, ein finanziell sicheres Leben führen zu können. Wir sind die Bank für Hoffnungsträger.
Karin Macheiner, verantwortlich für die Filiale
Bild: JHK
315 Kunden werden in Salzburg betreut – 8700 österreichweit. Konten können nicht überzogen werden. Über ein Eingangskonto werden alle notwendigen Zahlungen abgewickelt, wie Miete, Alimente etc. Dieser Teil des Kontos ist betreut. Über das Ausgabenkonto verfügt der Kunde selbst.
Das Ziel der Bank erklärt Karin Macheiner, die für die Salzburger Filiale verantwortlich ist: „Wir geben Menschen den Glauben zurück, ein finanziell sicheres Leben führen zu können. Wir sind die Bank für Hoffnungsträger.“
Jeder Kunde finde bei der „Zweiten“ Gehör und Verständnis für seine Anliegen. Die Bank begleitet die Klienten dann teils über Jahre. Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Österreich, fasst die Arbeit zusammen: „Wir sind die einzige Bank, die glücklich ist, wenn sie weniger Kunden betreuen muss.“
Nur Ehrenamtliche als Betreuer im Einsatz
Doch der Trend sagt anderes. Niederreiter erklärt: „Die Rahmenbedingungen deuten darauf hin, dass die Zahlen von Privatkonkursen steigen werden.“
Etwa hohe Energiekosten, teure Mieten gepaart mit einem Schicksalsschlag sind häufig Ursachen für Schulden.
Erste echte Filiale in Salzburg eröffnet
Dass die „Zweite“ als echte Bank agieren kann, liegt daran, dass 380 Ehrenamtliche arbeiten. Die Bank hat keine Angestellten. Rupert Rieder, Vorstandsvorsitzender der „Zweiten“, schildert: „Wir profitieren, dass aktive Mitarbeiter und Ex-Angestellte uns ihre Zeit schenken.“ Nur so seien private Gespräche und Finanzbildungsprogramme möglich.
Und jetzt hat die „Zweite“ in Salzburg eine erste echte Filiale. Statt 46 Quadratmeter Büro stehen nämlich erstmals zwei Büros, ein Besprechungsraum und ein Foyer der Sparkasse Itzling zur Verfügung – eine neue Filiale für altbekannte Probleme.
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