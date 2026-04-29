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40. Hofhaimertage

Jubiläumsausgabe mit heimischen Hochkarätern

Salzburg
29.04.2026 09:30
Im Innergebirg aufgewachsen: Nestroy-Preisträgerin 2025 Julia Riedler (links) und Opernsänger ...
Im Innergebirg aufgewachsen: Nestroy-Preisträgerin 2025 Julia Riedler (links) und Opernsänger Rafael Fingerlos.(Bild: Krone Kreativ/ APA/Steinhauser; Gianmaria Gava)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Zur Jubiläumsausgabe des Festivals rund um Komponist und Organist Paul Hofhaimer kommen zahlreiche nationale Größen aus Schauspiel und Musik nach Radstadt und Flachau. Allen voran zwei, die vom Innergebirg aus auf die großen Bühnen gefunden haben.

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Nunmehr zum vierzigsten Mal kommen in Radstadt Jahr für Jahr Künstler zu Ehren von Paul Hofhaimer zusammen. Heuer sind dem Komponisten und Kaiser-Organisten, 1459 in der Pongauer Stadt geboren, die Festivaltage von 3. bis 7. Juni gewidmet. Kulturvereins-Obfrau Elisabeth Schneider hat für die Jubiläumsausgabe eine Vielzahl von Hochkarätern der Theater- und Opernbühnen engagiert.

Der Lungauer Bariton Rafael Fingerlos eröffnet dieses Jahr die Hofhaimertage. An seinem Abend mit Freunden erwarten die Besucher echte Volksmusik und eine musikalische Spurensuche von Schubert, Brahms, Bruckner bis Mahler.

Schauspielerin Maria Hofstätter kommt zum Jubiläumsfestival in das Zeughaus am Turm
Schauspielerin Maria Hofstätter kommt zum Jubiläumsfestival in das Zeughaus am Turm(Bild: Mihai Mitrea)

 Julia Riedler liest am 5. Juni aus Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“. In Salzburg geboren und im Pongau aufgewachsen, erhielt sie für ihre Performance zum Stück vergangenes Jahr unter anderem den renommierten Nestroypreis. Maria Hofstätter liest tags darauf aus Christine Lavants „Das Wegselbälgchen“ – musikalisch begleitet wird sie vom Ensemble Brot & Sterne.

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Bereits seit zehn Jahren kommt das Minetti Quartett zu den Hofhaimertagen. Mit Franz Joseph Labmayr, Soloklarinettist im Brucknerorchester, gastiert es zur Matinee am Abschlusstag auf Schloss Höch in Flachau.

Vorverkauf und Karten sind im Tourismusbüro Radstadt und beim Kulturkreis Das Zentrum erhältlich.

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