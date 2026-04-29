Jubiläumsausgabe mit heimischen Hochkarätern

Bereits seit zehn Jahren kommt das Minetti Quartett zu den Hofhaimertagen. Mit Franz Joseph Labmayr, Soloklarinettist im Brucknerorchester, gastiert es zur Matinee am Abschlusstag auf Schloss Höch in Flachau.

Vorverkauf und Karten sind im Tourismusbüro Radstadt und beim Kulturkreis Das Zentrum erhältlich.