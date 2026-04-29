Nonnen erscheinen bei Papst-Audienz in Rom

Wie die „Krone“ berichtete, haben sich die drei Nonnen von Goldenstein am Dienstag auf den Weg nach Rom gemacht – kurzfristig, denn Stunden davor hieß es noch, dass der Papst-Besuch abgesagt worden wäre. Mittlerweile erwägt der Obere der Nonnen, Anzeige zu erstatten. Auch ein Ordensausschluss steht im Raum. Das Team der Nonnen widerspricht aber den Darstellungen des geistlichen Vorsitzenden ...