„Seit Freund-Abgang suchen Bullen ihre Identität“

Bis September 2024 saß Roman Wallner als Co-Trainer bei Altach auf der Bank. Davor war der Ex-ÖFB-Teamspieler drei Saisonen Coach bei Salzburgligist SAK. Nun ist er seit rund eineinhalb Jahren ohne Job. „Es hat sich noch nicht das Richtige aufgetan, aber ich bin auch offen wieder für einen ambitionierten Amateurverein zu arbeiten. In letzter Zeit war ich viel hospitieren, unter anderem bei Crystal Palace und Oliver Glasner in London. Das war beeindruckend, ist aber eine andere Fußballwelt“, berichtet der 44-Jährige.