Neues Eigentum ist in Salzburg absolute Mangelware

Freilich sind die nach wie vor hohen Preise ebenfalls ein großer Hemmschuh, ergänzt Wilhelm Fenninger. „Für die meisten potenziellen Käufer ist die Finanzierung die größte Herausforderung. Wenn es mit dem Kauf konkret wird, fällt ein Großteil der Interessenten weg“, sagt der Vorstand der Genossenschaft „Die Salzburg“. Im Mietwohnbau bleiben die Gemeinnützigen ein Motor. Für mehr als 900 Mietwohnungen im gesamten Bundesland ist für 2026 der Baubeginn geplant.