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Suchtmittel am Steuer

Drogentests positiv: Zwei Lenker verlieren Schein

Salzburg
29.04.2026 16:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zwei Verkehrskontrollen endeten mit Führerscheinabnahmen: In Abtenau führte auffälliges Verhalten nach einem Sachschadenunfall zu einem positiven Suchtgift-Test und einer amtsärztlich bestätigten Fahruntauglichkeit. In Bergheim stellte der Sprengelarzt ebenfalls Fahruntauglichkeit fest, zudem wurde Cannabis sichergestellt.

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Auffälliges Verhalten brachte die Polizei auf die richtige Spur: Ein 27-jähriger Lenker verursachte auf der B162 im Gemeindegebiet Abtenau einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wirkte der Mann laut Beamten auffallend nervös, ein Suchtgift-Schnelltest reagierte positiv auf THC sowie Amphetamin/Methamphetamin.

Die hinzugezogene Amtsärztin stellte Fahruntauglichkeit fest, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Zusätzlich entdeckten die Beamten nicht genehmigte Umbauten am Fahrzeug, Anzeigen wurden angekündigt und eine Überprüfung bei der Kfz-Prüfstelle angeregt.

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Auch im Gemeindegebiet Bergheim wurde ein 31-jähriger Pkw-Lenker kontrolliert, der sich auffällig verhielt. Der Sprengelarzt stellte die Fahruntauglichkeit fest, außerdem wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, entsprechende Anzeigen folgen.

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