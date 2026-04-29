Drogentests positiv: Zwei Lenker verlieren Schein

Zwei Verkehrskontrollen endeten mit Führerscheinabnahmen: In Abtenau führte auffälliges Verhalten nach einem Sachschadenunfall zu einem positiven Suchtgift-Test und einer amtsärztlich bestätigten Fahruntauglichkeit. In Bergheim stellte der Sprengelarzt ebenfalls Fahruntauglichkeit fest, zudem wurde Cannabis sichergestellt.