Motorradfahrer kracht in Pkw: Ein Schwerverletzter

Blaulicht bei der Kreuzung Ecking in Saalfelden: Auf der B164 krachten am Dienstag ein Motorrad und ein Pkw zusammen, eine Person wurde verletzt. Das Rote Kreuz übernahm die Versorgung, die Feuerwehr Saalfelden sperrte ab, stellte den Brandschutz und räumte die Unfallstelle wieder frei.