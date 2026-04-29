Motorradfahrer kracht in Pkw: Ein Schwerverletzter

Blaulicht bei der Kreuzung Ecking in Saalfelden: Auf der B164 krachten am Dienstag ein Motorrad und ein Pkw zusammen, eine Person wurde verletzt. Das Rote Kreuz übernahm die Versorgung, die Feuerwehr Saalfelden sperrte ab, stellte den Brandschutz und räumte die Unfallstelle wieder frei.
Aus einem geplanten Wendemanöver wurde ein Rettungseinsatz: Dienstagabend wollte ein 66-jähriger Pkw-Lenker in Leogang bei der Kreuzung Ecking über beide Fahrspuren wenden, als es zur Kollision mit einem 69-jährigen Motorradfahrer kam.
Der Biker stürzte und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die Feuerwehr Saalfelden sicherte ab, unterstützte das Rote Kreuz und half bei Bergung und Reinigung; 19 Kräfte standen im Einsatz. Die B164 war rund eine halbe Stunde gesperrt.
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