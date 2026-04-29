Ort der Skiweltmeisterschaft wird aufgepeppt

Gemeinde will weg vom Gas und hin zu Fernwärme

Doch nicht nur die Optik ändert sich, wie der Bürgermeister verrät: „Wir legen auch Leitungen für die Fernwärme.“ Der Grund ist simpel: Die Gemeinde will weg von den vielen Gasthermen, die aktuell die Betriebe, Lifte oder Häuser versorgen. Hierzu hat der Kärntner Energieversorger Kelag gemeinsam mit dem Raiffeisenverband eine Energiegesellschaft gegründet. Per Biomassekraftwerk soll der Ort so mit grüner Fernwärme versorgt werden. Im Ski-WM-Ortsteil Hinterglemm ist selbiges bereits verlegt.