Jetzt spricht der Bauherr des Kaigassen-Juwels

Von Seekirchen bis Golling: Batterieparks geplant
Stromspeicher kommen
Ein Bauprojekt eines ehemaligen Red-Bull-Managers mit Mark Mateschitz ließ in der Salzburger Altstadt die Wogen hochgehen. Investor Volker Viechtbauer erklärt in der „Krone“, wie es zum umstrittenen Abriss kam, und entschuldigt sich für „Fehler“ bei der Renovierung.
Für viel Aufregung hat in den vergangenen Wochen das Bauprojekt in der Kaigasse gesorgt. Aufgrund des weitgehenden Abrisses des Hauses abseits der Fassade hat das Baurechtsamt einen Baustopp verhängt. Bisher hielt sich der Bauherr mit öffentlichen Äußerungen zurück. Das ändert sich jetzt: Ex-Red-Bull-Manager Volker Viechtbauer, der das Projekt gemeinsam mit Mark Mateschitz betreibt, legt seine Sicht der Dinge dar.
