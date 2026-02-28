Jetzt spricht der Bauherr des Kaigassen-Juwels

Für viel Aufregung hat in den vergangenen Wochen das Bauprojekt in der Kaigasse gesorgt. Aufgrund des weitgehenden Abrisses des Hauses abseits der Fassade hat das Baurechtsamt einen Baustopp verhängt. Bisher hielt sich der Bauherr mit öffentlichen Äußerungen zurück. Das ändert sich jetzt: Ex-Red-Bull-Manager Volker Viechtbauer, der das Projekt gemeinsam mit Mark Mateschitz betreibt, legt seine Sicht der Dinge dar.