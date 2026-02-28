Brand in Wohnhaus: Hoher Schaden, Katzen gerettet

Einsatz unter schwerem Atemschutz

Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 38 Kräften vor Ort war, drang unter schwerem Atemschutz zum bereits stark verrauchten Brandherd im dritten Stock vor. Das Feuer war rasch gelöscht, auch die beiden Tiere wurden nach kurzer Suche gefunden, wie die Feuerwehr Leoben-Stadt berichtete. Sie konnten ihren Besitzern übergeben werden.