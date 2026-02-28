Vorteilswelt
Johanna Gußmagg

Fährt diese Steirerin für Deutschland zum ESC?

Steiermark
28.02.2026 08:00
Johanna Gußmagg aus Pischelsdorf startet als Pop-Sängerin durch.
Johanna Gußmagg aus Pischelsdorf startet als Pop-Sängerin durch.(Bild: Friedrich Peters)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Die Steirerin Johanna Gußmagg ist am besten Weg zum Popstar. Unter dem Künstlernamen Jo The Man The Music hat sie eben ihr erstes Album vorgelegt. Als Teil einer Girlband tritt sie am Samstag auch beim deutschen ESC-Vorentscheid auf und könnte für Deutschland zum Song Contest fahren.

0 Kommentare

Für Johanna Gußmagg könnte es gerade nicht besser laufen: Im Vorjahr hat die steirische Musikerin, die in Pischelsdorf aufgewachsen ist und mittlerweile in Wien und Berlin lebt, unter dem Namen Jo The Man The Music ihre Solo-Karriere gestartet. Mit ihrer ersten Single „Skinny Dipping“ gelang ihr gleich ein Achtungserfolg in den heimischen Indie-Charts.

Nun legt die 24-Jährige mit „Soft Skin“ das dazugehörige Mini-Album mit acht Songs nach und beweist darauf, was für ein großes Gespür für stimmungsvolle Pop-Kleinode sie hat. Irgendwo zwischen den Wohlfühlsounds einer Taylor Swift und den eher rockigen Selbstreflexionen einer Mitski sind die Songs angesiedelt. Live kann man das in der Steiermark unter anderem am Styrian Sounds Festival im Grazer ppc (16. bis 18. April) erleben.

Doch damit noch lange nicht genug. Denn die Steirerin ist seit vergangenem Jahr auch Teil der Band Dreamboys The Band – bestehend aus vier Solo-Sängerinnen, die eher zufällig den Spaß am mehrstimmigen Gesang entdeckt haben: Bei einer Session in einer Berliner Küche sangen sie gemeinsam „Dreams“ von Fleetwood Mac – das Video ging viral und wurde alleine auf Instagram fast 800.000 Mal gesehen.

Damit war der Beweis vollbracht: Die vier Sängerinnen harmonieren. Sie begannen Songs gemeinsam zu schreiben – und schafften es gleich mit ihrem dritten gemeinsamen Song in den deutschen ESC-Vorentscheid, der heute Abend über die Bühne geht.

Startet nächste Österreicherin für Deutschland?
„Jeanie“ nennt sich der Song über Selbstzweifel und die Befreiung von eben diesen – locker-flockiger Girlie-Pop, mit dem sie die zweite Österreicherin in Folge werden könnte, die für Deutschland beim Songcontest antritt: Im Vorjahr setzten unsere Nachbarn mit Abor & Tynna ja auf ein Duo aus Wien – der Sieg jedoch ging an den Österreicher JJ.

Unter den deutschen ESC-Fans wird „Jeanie“ zwar nicht gerade als Favorit für das Finalticket für den Song Contest in Wien gehandelt, doch für Johanna Gußmagg wird das egal sein. Für sie ist es ein weiterer wichtiger Schritt auf dem steilen Weg nach oben.

Steiermark
28.02.2026 08:00
