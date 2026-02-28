Fährt diese Steirerin für Deutschland zum ESC?

Doch damit noch lange nicht genug. Denn die Steirerin ist seit vergangenem Jahr auch Teil der Band Dreamboys The Band – bestehend aus vier Solo-Sängerinnen, die eher zufällig den Spaß am mehrstimmigen Gesang entdeckt haben: Bei einer Session in einer Berliner Küche sangen sie gemeinsam „Dreams“ von Fleetwood Mac – das Video ging viral und wurde alleine auf Instagram fast 800.000 Mal gesehen.