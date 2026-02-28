Beim Buhmann greift Sturm jetzt in die Trickkiste!

Es ist zum Haareraufen! Er rackert, er versucht, er opfert sich auf, aber es soll nicht sein. Seit 20. September 2025, als Seedy Jatta zum 2:0-Sieg gegen Salzburg traf, wartet der Stürmer auf einen Torerfolg. Eine Durststrecke, die sich gewaschen hat. Nach Christian Ilzer und Jürgen Säumel versucht jetzt Fabio Ingolitsch, den Stürmer in die Spur zu kriegen.