Beim Buhmann greift Sturm jetzt in die Trickkiste!

Rapids Weimann will auf den WM-Zug aufspringen!
Überraschungen erlebt
Es ist zum Haareraufen! Er rackert, er versucht, er opfert sich auf, aber es soll nicht sein. Seit 20. September 2025, als Seedy Jatta zum 2:0-Sieg gegen Salzburg traf, wartet der Stürmer auf einen Torerfolg. Eine Durststrecke, die sich gewaschen hat. Nach Christian Ilzer und Jürgen Säumel versucht jetzt Fabio Ingolitsch, den Stürmer in die Spur zu kriegen.
Seit August 2023, als Seedy Jatta um kolportierte 2,6 Millionen Euro von Valerenga kam, trägt der Norweger das Sturm-Trikot. Seine Ausbeute bisher: In 89 Spielen erzielte er 14 Tore, sorgte für fünf Vorlagen. Während viele Fans den 22-Jährigen lieber heute als morgen vom Hof jagen würden, schwärmen viele Experten und Trainer vom glücklosen Stürmer.
