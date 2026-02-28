Tat im Rausch: Wie gefährlich sind Benzodiazepine?

Schock nach dem Mord an einer Pensionistin! Täterin Jenny ist erst 14 Jahre alt und hatte Benzodiazepine konsumiert – starke Beruhigungsmittel. Welche Rolle könnten die Medikamente bei der Tat gespielt haben? Und wie gefährlich sind „Benzos“ generell? Krone+ sprach mit einem Experten.
Die erst 14 Jahre alte Jenny stach mit Tabletten „zugedröhnt“ eine Pensionistin (64) am Friedhof Baumgarten mit mindestens fünf Messerstichen in Kopf und Hals nieder – nach der Tat schien sie teilnahmslos und kalt. Wie die „Krone“ erfuhr, fand man mehrere Tabletten eines schweren verschreibungspflichtigen Beruhigungsmittels gegen Angst- und Panikstörungen bei dem jungen Mädchen, das in der Vergangenheit durch selbstverletzendes Verhalten auffällig geworden war.
