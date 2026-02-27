Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegenseitige Angriffe

Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“

Außenpolitik
27.02.2026 06:27
Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis zwischen Islamabad und der Taliban-Führung in Kabul.(Bild: AFP/AIMAL ZAHIR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach gegenseitigen Angriffen mit mehreren Toten hat Pakistan der Taliban-Regierung in Afghanistan den „offenen Krieg“ erklärt. „Unsere Geduld ist am Ende. Jetzt herrscht offener Krieg zwischen uns und euch“, so Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif am Freitag.

0 Kommentare

„Pakistan hat alles versucht, die Lage zu beruhigen, sowohl direkt als auch über befreundete Staaten. Umfangreiche diplomatische Bemühungen wurden unternommen“, so Asif Donnerstagnacht auf der Plattform X.

„Jetzt wird Feuer entfacht“
„Fünfzig Jahre lang beherbergte es (Pakistan, Anm.) fünf Millionen Afghanen. Auch heute noch verdienen Millionen Afghanen ihren Lebensunterhalt auf unserem Boden. Unsere Geduld ist am Ende. Nun werden wir einen offenen Krieg gegen euch führen. Jetzt wird das Feuer entfacht.“

Hier sehen Sie Asifs Posting in englischer Sprache:

Zuvor hatte die pakistanische Luftwaffe militärische Ziele in Afghanistan angegriffen. Betroffen waren die Hauptstadt Kabul sowie Stellungen in den Provinzen Kandahar und Paktia.

Heftige Auseinandersetzungen
Der Sprecher der islamistischen Taliban-Regierung, Sabiullah Mudschahid, sowie Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar bestätigten die Angriffe. Nach seinen Angaben gibt es bislang keine Berichte über Opfer. Vor diesen Angriffen war es zu heftigen Auseinandersetzungen entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze gekommen.

Lesen Sie auch:
Die Lage in Pakistan scheint sich derzeit nicht mehr zu beruhigen.
Bomben und Schüsse
Zahlreiche Tote bei Anschlägen in Nordwestpakistan
17.02.2026

Offensive auf Stellungen
Am vergangenen Wochenende hatte Pakistan Stellungen in Afghanistan angegriffen. Am Abend schlugen die afghanischen Taliban zurück. Als Reaktion auf die pakistanischen Angriffe sei eine umfassende Offensive auf deren militärische Stellungen eingeleitet worden, so Sabiullah Mudschahid.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
27.02.2026 06:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
147.574 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.649 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2597 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1326 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1164 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Außenpolitik
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
„Krone“-Kommentar
Alle mögen Gust – oder auch nicht
SPÖ geht in Offensive
Rote Kurskorrektur bei Migration und Asylpolitik
Was macht die EU?
Erste Länder haben Mercosur-Abkommen ratifiziert
Deutet Einlenken an
Orbán: EU-Inspektoren sollen Pipeline untersuchen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf