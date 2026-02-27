Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“

Nach gegenseitigen Angriffen mit mehreren Toten hat Pakistan der Taliban-Regierung in Afghanistan den „offenen Krieg“ erklärt. „Unsere Geduld ist am Ende. Jetzt herrscht offener Krieg zwischen uns und euch“, so Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif am Freitag.
„Pakistan hat alles versucht, die Lage zu beruhigen, sowohl direkt als auch über befreundete Staaten. Umfangreiche diplomatische Bemühungen wurden unternommen“, so Asif Donnerstagnacht auf der Plattform X.
„Jetzt wird Feuer entfacht“
„Fünfzig Jahre lang beherbergte es (Pakistan, Anm.) fünf Millionen Afghanen. Auch heute noch verdienen Millionen Afghanen ihren Lebensunterhalt auf unserem Boden. Unsere Geduld ist am Ende. Nun werden wir einen offenen Krieg gegen euch führen. Jetzt wird das Feuer entfacht.“
Hier sehen Sie Asifs Posting in englischer Sprache:
Zuvor hatte die pakistanische Luftwaffe militärische Ziele in Afghanistan angegriffen. Betroffen waren die Hauptstadt Kabul sowie Stellungen in den Provinzen Kandahar und Paktia.
Heftige Auseinandersetzungen
Der Sprecher der islamistischen Taliban-Regierung, Sabiullah Mudschahid, sowie Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar bestätigten die Angriffe. Nach seinen Angaben gibt es bislang keine Berichte über Opfer. Vor diesen Angriffen war es zu heftigen Auseinandersetzungen entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze gekommen.
Offensive auf Stellungen
Am vergangenen Wochenende hatte Pakistan Stellungen in Afghanistan angegriffen. Am Abend schlugen die afghanischen Taliban zurück. Als Reaktion auf die pakistanischen Angriffe sei eine umfassende Offensive auf deren militärische Stellungen eingeleitet worden, so Sabiullah Mudschahid.
