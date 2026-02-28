Neues Ski-Traumpaar! Nach 15 Jahren hat‘s gefunkt

Manchmal funkt es später – oder wie im Fall von Timon Haugan und Thea Louise Stjernesund sogar erst nach 15 Jahren! Die beiden sind das neue Traumpaar im Ski-Zirkus.
„Ja, wir beide sind liiert“, bestätigte Stjernesund gegenüber dem norwegischen Sender „NRK“ und machte damit ihre besondere Love Story öffentlich. Die 29-Jährige zählt seit Jahren zu den Fixgrößen im norwegischen Technik-Team. Vor zwei Wochen krönte sie ihre Karriere mit Silber im Olympischen Riesentorlauf hinter Federica Brignone. Haugan wiederum gehört zu den besten Slalomläufern der Welt und hat bereits sechs Weltcuprennen gewonnen.
Schulfreunde
„Wir haben uns bereits vor 15 Jahren kennengelernt und besuchten vier Jahre lang dieselbe Klasse im Sportgymnasium“, erzählte Stjernesund. In dieser Zeit war sie regelmäßig bei Haugan zum Abendessen eingeladen. Nicht nur die beiden, auch ihre Mütter wurden enge Freundinnen. „Als meine Mama nun erfahren hat, dass wir ein Paar sind, war sie völlig aus dem Häuschen“, lachte Haugan.
Erst ein Korb – dann Happy End
Ganz ohne Umwege verlief die Liebesgeschichte allerdings nicht. „Timon hat bereits 2021 ‘das Gespräch‘ gesucht und versucht, herauszufinden, ob da mehr ist“, verriet Stjernesund. Damals habe sie ihn jedoch vertröstet: „Es war ein schlechter Zeitpunkt für mich, aber ich sagte ihm, dass es sein kann, dass ich in fünf Jahren reumütig zurückkomme.“
Ganz so lange dauerte es dann doch nicht. „Am Ende waren es vier Jahre. Es ist lustig, wie sich die Dinge drehen.“
Seit Ende vergangenen Jahres sind die beiden offiziell ein Paar: „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir unsere Beziehung auf eine 15 Jahre lange Freundschaft aufbauen können.“
Bei Teambewerben holten die beiden sogar schon gemeinsam Edelmetall. Sowohl Haugan als auch Stjernesund waren Teil der norwegischen Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen 2022 Bronze und bei der Weltmeisterschaft 2023 Silber holte. Nun teilen sie nicht nur Medaillenmomente, sondern auch ihr privates Glück.
