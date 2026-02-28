Neues Ski-Traumpaar! Nach 15 Jahren hat‘s gefunkt

Erst ein Korb – dann Happy End

Ganz ohne Umwege verlief die Liebesgeschichte allerdings nicht. „Timon hat bereits 2021 ‘das Gespräch‘ gesucht und versucht, herauszufinden, ob da mehr ist“, verriet Stjernesund. Damals habe sie ihn jedoch vertröstet: „Es war ein schlechter Zeitpunkt für mich, aber ich sagte ihm, dass es sein kann, dass ich in fünf Jahren reumütig zurückkomme.“