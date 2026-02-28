Vorteilswelt
Tumulte am Unglücksort

Mindestens 15 Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien

Ausland
28.02.2026 09:15
Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien starben mindestens 15 Menschen. Zudem kam es am ...
Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien starben mindestens 15 Menschen. Zudem kam es am Unglücksort zu Tumulten, weil Menschen versuchten, Bargeld zu bergen, das die Maschine vermutlich geladen hatte.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei bei der Landung von der Piste abgekommen und vollständig zerstört worden, berichtete unter anderem die Tageszeitung „El Deber“ unter Berufung auf die Feuerwehr.

0 Kommentare

Dutzende Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Berichten wurden zudem etwa 15 Fahrzeuge am Unglücksort beschädigt oder zerstört.

„Unter den betroffenen Fahrzeugen befinden sich Kleinbusse, Privatwagen und sogar ein Sattelzug, die beim Absturz des Flugzeugs in der Gegend getroffen wurden.

Fotos zeigen die Unglücksstelle.
Fotos zeigen die Unglücksstelle.
Die Militärmaschine kam bei der Landung von der Piste ab
Die Militärmaschine kam bei der Landung von der Piste ab

Einige Fahrzeuge wurden zu einem Haufen Schrott zerquetscht, und unter den Trümmern befinden sich Tote“, zitierte „La Razón“ den nationalen Feuerwehrdirektor Pavel Tovar.

Er schloss demnach nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Die Ursache des Unglücks war zunächst unbekannt.

Mehrere Fahrzeuge wurden zu einem Haufen Schrott zerquetscht. Die Zahl der Todesopfer könnte ...
Mehrere Fahrzeuge wurden zu einem Haufen Schrott zerquetscht. Die Zahl der Todesopfer könnte also noch steigen.

Menschen versuchen, Geld zu bergen
Den Berichten zufolge transportierte das Flugzeug vermutlich Bargeld. Am Unglücksort versammelte sich eine große Menschenmenge und versuchte, Geldscheine an sich zu nehmen.

Einsatzkräfte setzten demnach Wasser und chemische Mittel ein, um die Menge zu zerstreuen und die Kontrolle wiederherzustellen.

Ausland
28.02.2026 09:15
