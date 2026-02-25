Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot

Der Wiener Luxus-Influencer und Immobilienunternehmer Michael „Mike“ Maschina ist überraschend verstorben – und das mit gerade einmal 34 Jahren. Sein Instagram-Profil, lange Bühne für teure Autos, prunkvolle Reisen und sportliche Oberkörper-Pics, lag zuletzt brach. Was in seinen letzten Tagen geschah, bleibt unklar.
Nur drei Tage vor seinem Tod postete er ein letztes Foto von sich auf Bali, die Frage an seine fast 100.000 Follower mit der Frage: „Was habe ich verpasst?“
Inszenierte sich als Selfmade-Millionär
Maschina hatte über Jahre ein Leben voller Glanz, Luxus und Aufmerksamkeit geführt. Mit einem grellgrünen Lamborghini, exklusiven VIP-Partys in Wien und öffentlichen Auftritten auf Instagram inszenierte er sich als österreichisches Pendant zu internationalen Selfmade-Millionären. Neben seiner Influencer-Karriere versuchte er, als Unternehmer mit der Immobilien-App „Immomatch“ neue Wege zu gehen.
Doch die glänzende Fassade bekam Risse. Bereits 2023 musste Maschina für mehrere Unternehmen, darunter die Firma „Ruma Estate“, Insolvenz anmelden. Auch privat hinterließ der Unternehmer Schulden in Höhe von rund fünf Millionen Euro. In weiterer Folge zog er sich fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurück.
Leben auf der Überholspur endete abrupt
Die genauen Todesumstände des Wiener Influencers bleiben bislang unbekannt. Sein Instagram-Account zählt trotz längerer Inaktivität weiterhin rund 92.900 Follower. Nur vier Fotos sind aktuell noch sichtbar. Maschinas letzte Spuren in der Social-Media-Welt zeigen ein Leben auf der Überholspur – abrupt beendet.
