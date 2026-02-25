Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot

Nur drei Tage vor seinem Tod postete er ein letztes Foto von sich auf Bali, die Frage an seine fast 100.000 Follower mit der Frage: „Was habe ich verpasst?“

Inszenierte sich als Selfmade-Millionär

Maschina hatte über Jahre ein Leben voller Glanz, Luxus und Aufmerksamkeit geführt. Mit einem grellgrünen Lamborghini, exklusiven VIP-Partys in Wien und öffentlichen Auftritten auf Instagram inszenierte er sich als österreichisches Pendant zu internationalen Selfmade-Millionären. Neben seiner Influencer-Karriere versuchte er, als Unternehmer mit der Immobilien-App „Immomatch“ neue Wege zu gehen.