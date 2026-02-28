Mindestsicherung in Tirol mit regionalen Regeln

Bis zu 200 Euro monatlich mehr

Das Land hat ein Berechnungsmodell erarbeitet, das auch regionale Besonderheiten (etwa Wohnkosten) berücksichtigt. Für Mindestpensionisten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ergibt sich je nach Wohnkosten eine Unterstützung von bis zu 200 Euro monatlich, Menschen mit Behinderung dürfen sich über einen Zuschuss von rund 220 Euro freuen.