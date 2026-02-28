Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gilt ab 1. Juli

Mindestsicherung in Tirol mit regionalen Regeln

Tirol
28.02.2026 08:00
Auch Alleinstehende erhalten eine höhere Mindestsicherung.
Auch Alleinstehende erhalten eine höhere Mindestsicherung.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Der zweite Teil der Reform steht bevor. Die „Gerechte Reform“ soll ab Juli gelten und soll Vorteile für etwa Pensionisten oder Menschen mit Behinderung bringen. Die „Krone“ kennt Details und Zahlen.

0 Kommentare

Die Novelle des Tiroler Mindestsicherungsgesetzes „Gerechte Reform der Tiroler Mindestsicherung“ ist nun in Begutachtung. Klarer Fokus bleibt dabei, dass die Sicherung eine zentrale Stütze der Sozialpolitik sein soll, gleichzeitig aber einen Anreiz, einer Beschäftigung nachzugehen, erhöht. Menschen mit Behinderung oder Mindestpensionisten sollen damit bessergestellt werden.

Zitat Icon

Unser Ziel ist es, Menschen ein würdevolles Leben zu sichern und den Wiedereinstieg in das Erwerbsleben zu ermöglichen.

LR Eva Pawlata

Bild: Johanna Birbaumer

Die Mindestsicherung solle eine Übergangshilfe, kein Dauerzustand sein. Mit 1. Juli soll die Reform dann in Kraft treten. „Unser Ziel ist es, Menschen ein würdevolles Leben zu sichern und den Wiedereinstieg in das Erwerbsleben zu ermöglichen“, LR Eva Pawlata.

Bis zu 200 Euro monatlich mehr
Das Land hat ein Berechnungsmodell erarbeitet, das auch regionale Besonderheiten (etwa Wohnkosten) berücksichtigt. Für Mindestpensionisten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ergibt sich je nach Wohnkosten eine Unterstützung von bis zu 200 Euro monatlich, Menschen mit Behinderung dürfen sich über einen Zuschuss von rund 220 Euro freuen.

Lesen Sie auch:
Bemühen um Harmonie bei der Herbstklausur – die Landesräte René Zumtobel, Astrid Mair und ...
Tirol stellt Weichen
Die Mindestsicherung soll kein Lebensstil sein
10.09.2025

Auch Alleinstehende erhalten eine höhere Mindestsicherung. So stehen einer Person in der Stadt Innsbruck 1561 Euro zu – je nach tatsächlichen Wohnkosten, eine Alleinerziehende mit einem Kind im Bezirk Landeck erhält künftig bis zu 2011 Euro – rund 170 Euro mehr als bisher. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.02.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
111.100 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
101.863 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
99.864 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1547 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1344 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1108 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf