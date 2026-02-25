Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben

Ein schrecklicher Unfall mit einem Pferd hat in Osttirol das Leben eines kleinen Buben (7) gefordert. Auch der Vater des Kindes wurde schwer verletzt, konnte bislang noch nicht befragt werden. Viele Fragen zum Unfallhergang sind daher noch offen.
Ob Vater und Sohn vom Pferd gestürzt oder auf andere Weise von dem Tier verletzt worden sind, war laut Polizei noch völlig unklar. Ein Passant war am Sonntagnachmittag an der Pustertaler Höhenstraße in Assling auf das herrenlose Pferd gestoßen, hatte auch die schwer verletzten Unfallopfer entdeckt und die Rettungskette in Gang gesetzt.
Bub verstarb zwei Tage später in Klinik
Der Siebenjährige musste noch vor Ort reanimiert werden, anschließend wurde er in die Innsbrucker Klinik gebracht. Am Mittwoch musste die Polizei schließlich die traurige Nachricht übermitteln, dass der Bub dort am Dienstag verstorben ist.
Der Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Die Polizei in einer Aussendung
Auch sein 42-jähriger Vater, der Besitzer des Pferdes, wurde so schwer verletzt, dass ihn die Polizei bislang noch nicht befragen konnte. Was genau zu dem tragischen Unfall geführt hat, bleibt daher vorerst Gegenstand von Ermittlungen.
