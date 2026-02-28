Olympia-Queen sorgt mit Posting für Rätselraten

Gold, Silber und jetzt ein großes Fragezeichen! Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam ließ bei Olympia in Mailand und Cortina ihre Kritiker verstummen. Doch nach dem Triumph sorgt nun ein emotionaler Instagram-Post für Spekulationen.
Mit ihren Medaillen bei den Winterspielen krönte die 27-Jährige ihre Karriere. Doch bei der Eisschnelllauf-WM vom 5. bis 8. März in ihrer Heimat könnte sie fehlen.
In ihrem Instagram-Statement schrieb Leerdam: „Ich beende meine Saison auf einem Höhepunkt. Olympiasiegerin zu werden, hat die Liste meiner Träume vervollständigt. Ich fühle mich sehr erfüllt.“
Obwohl der Königlich Niederländische Eissportverband (KNSB) ihr und Sprint-Kollegin Femke Kok einen Startplatz zugesprochen hatte, deutet vieles darauf hin, dass Leerdam auf die WM verzichten wird.
„Möge diese Reise namens Leben weitergehen und das nächste Kapitel noch schöner werden“, schrieb sie. Die niederländische Tageszeitung „De Telegraaf“ spekulierte sogar über ein mögliches Karriereende.
Womöglich braucht die Social-Media-Sensation mit 6,5 Millionen Followern nach dem Olympia-Trubel aber einfach nur eine Pause. Wie sehr sie die vergangenen Wochen emotional mitgenommen haben, zeigen ihre weiteren Beiträge.
Emotionale Worte an Verlobten Jake Paul
Besonders rührend: die Worte an ihren Verlobten, Boxer und YouTube-Star Jake Paul. „Danke an meinen Verlobten, dass er für mich da ist, dass er mir jeden Tag zuhört, wenn ich über diesen Sport rede, den er vor unserer Begegnung noch nicht einmal kannte. Danke, dass er mich so sein lässt, wie ich bin, und mich auf diesem Weg unterstützt. Danke, dass du so ein liebevoller Mensch bist. Ich liebe dich, Jake.“
Gold für die Oma
Ein weiterer Gänsehaut-Moment: Leerdam hängte ihrer Großmutter stolz die Olympia-Goldmedaille um und hielt die Szene auf Video fest. „Oma sagt immer, dass ihr das Eislaufen nach Opas Tod einen neuen Lebenssinn gegeben hat. Sie hat jeden einzelnen Artikel über mich aus den letzten 15 Jahren ausgedruckt und schaut sich immer alles an. Ich bin so froh, dass ich dich glücklich machen konnte, du hast es verdient.“
