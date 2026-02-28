Johanna Fitsch: Zielstrebig zum süßen Traumjob

Ein Freitagnachmittag im Februar. Draußen hängt der Himmel grau über Gaschurn, Regentropfen laufen über die Fensterscheiben der „La Torteria“. Doch drinnen herrscht Wohlfühlatmosphäre: viel Holz, gedämpfte Musik und Möbel, die auch in einem stylishen Wohnzimmer stehen könnten. Fast alle Tische sind besetzt, Gäste unterhalten sich über ihre Kaffeetassen hinweg, Kuchengabeln klirren. Hinter der Theke steht Johanna Fitsch, Inhaberin und Konditorin. Normalerweise ist sie die meiste Zeit in der Backstube bei der Arbeit, doch an diesem Tag ist eine ihrer zwei Mitarbeiterinnen ausgefallen, also springt die Chefin selbst im Service ein.