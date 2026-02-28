Vorteilswelt
Junge Unternehmerin

Johanna Fitsch: Zielstrebig zum süßen Traumjob

Vorarlberg
28.02.2026 09:25
Konditormeisterin Johanna Fitsch führt im hintersten Montafon ein Café, das auch in einer hippen ...
Konditormeisterin Johanna Fitsch führt im hintersten Montafon ein Café, das auch in einer hippen Großstadt beheimatet sein könnte.(Bild: an.ogablick)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Wo ein Wille, da ein Weg. Die Montafonerin Johanna Fitsch (27) wusste bereits früh, dass sie Konditorin werden will. Mittlerweile führt sie ihr eigenes Café, das „La Torteria“ in Gaschurn, und beweist, dass ein gutes Konzept auch in schwierigen Zeiten funktioniert.

Ein Freitagnachmittag im Februar. Draußen hängt der Himmel grau über Gaschurn, Regentropfen laufen über die Fensterscheiben der „La Torteria“. Doch drinnen herrscht Wohlfühlatmosphäre: viel Holz, gedämpfte Musik und Möbel, die auch in einem stylishen Wohnzimmer stehen könnten. Fast alle Tische sind besetzt, Gäste unterhalten sich über ihre Kaffeetassen hinweg, Kuchengabeln klirren. Hinter der Theke steht Johanna Fitsch, Inhaberin und Konditorin. Normalerweise ist sie die meiste Zeit in der Backstube bei der Arbeit, doch an diesem Tag ist eine ihrer zwei Mitarbeiterinnen ausgefallen, also springt die Chefin selbst im Service ein.

