Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug

Kanzler-Partei ist größter Verlierer

Das größte Minus musste die ÖVP unter Kanzler Christian Stocker hinnehmen. Seit der Nationalratswahl im Herbst 2024 ging es etwas mehr als fünf Prozent nach unten. Laut Umfrage würden aktuell nur 21,2 Prozent der Wähler ein Kreuzerl bei der Volkspartei machen. Auch bei der SPÖ unter Andreas Babler zeigt der Trend nach unten: Nur noch 18 Prozent der Befragten würden die Sozialdemokraten wählen, das ist ein Minus von gut drei Prozent.