Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Jahr im Amt

Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug

Innenpolitik
27.02.2026 15:00
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Jahr nach der Angelobung stellen die Wähler den Regierungsparteien ein ernüchterndes Zeugnis aus: ÖVP, SPÖ und NEOS erreichen in den Umfragen miteinander keine Mehrheit mehr. Vom Unmut der Österreicher profitiert vor allem die FPÖ, die noch einmal deutlich zugelegt hat.

0 Kommentare

Zu Amtsantritt standen noch 51,5 Prozent der Wähler hinter den drei Koalitionsparteien. Doch die Begeisterung der Wähler für die Regierung schwand ziemlich schnell: Schon ein halbes Jahr nach der Angelobung verloren die Regierungsparteien in Umfragen die mehrheitliche Zustimmung, wie der APA-Wahltrend zeigt.

Seit Anfang September 2025 liegt der Wert durchgehend unter der 50-Prozent-Marke. Jetzt, knapp ein Jahr nach Amtsantritt am 3. März 2025 würden nur noch 47,1 Prozent der Stimmen an die Koalitionsparteien gehen. 

Kanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ...
Kanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bei der Angelobung der neuen Regierung am 3. März 2025(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Kanzler-Partei ist größter Verlierer
Das größte Minus musste die ÖVP unter Kanzler Christian Stocker hinnehmen. Seit der Nationalratswahl im Herbst 2024 ging es etwas mehr als fünf Prozent nach unten. Laut Umfrage würden aktuell nur 21,2 Prozent der Wähler ein Kreuzerl bei der Volkspartei machen. Auch bei der SPÖ unter Andreas Babler zeigt der Trend nach unten: Nur noch 18 Prozent der Befragten würden die Sozialdemokraten wählen, das ist ein Minus von gut drei Prozent.

Die NEOS mit Parteichefin Beate Meinl-Reisinger sind zum ersten Mal in der Regierung, die Wähler hätten sich aber offenbar mehr erwartet. Aktuell sind die Pinken so unbeliebt wie seit 2020 nicht mehr. Nur noch 7,9 Prozent der Befragten würden die Partei aktuell wählen, 1,2 Prozent weniger als bei der Wahl 2024.

FPÖ-Parteichef Herbert Kickl
FPÖ-Parteichef Herbert Kickl(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Opposition auf Höhenflug
Von den Verlusten der Regierungsparteien profitiert vor allem eine Partei: die FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl. Im Herbst 2024 fuhren die Freiheitlichen ein Rekordergebnis von knapp 29 Prozent ein, jetzt unterstützen sogar noch mehr Österreicher die Partei. 35,9 Prozent sind es aktuell, rund ein Viertel mehr als bei der Nationalratswahl.

Lesen Sie auch:
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
07.01.2026
Umfragen desaströs
300 Tage im Amt – Koalition taumelt, FPÖ vorne weg
29.12.2025

Die Grünen unter Bundessprecherin Leonore Gewessler sind in der Gunst der Wähler ebenfalls gestiegen und haben in den Umfragen sogar die NEOS überholt. Die kleinste Partei im Parlament kommt aktuell auf 9,4 Prozent. Für die KPÖ hat es im Herbst 2024 nicht für den Einzug ins Parlament gereicht, doch sie nähern sich der Vier-Prozent-Marke immer mehr an. Aktuell liegen die Kommunisten bei 3,8 Prozent.

Kein Einzelfall
Dass die Umfragewerte von Regierungsparteien in Krisenzeiten sinken, ist übrigens nicht ungewöhnlich. Die ÖVP-Grün geführte Vorgängerregierung verlor etwa ihre bei der Nationalratswahl 2019 gewonnene Mehrheit im ersten Corona-Winter Anfang Februar 2021 – rund ein Jahr nach ihrem Amtsantritt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
27.02.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.659 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
107.497 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
95.043 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1233 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
1063 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Mehr Innenpolitik
Rückschlag für Starmer
Labour verliert Nachwahl in Hochburg Manchester
Neue Gallup-Umfrage
So sehen Österreicher die US-Politik unter Trump
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Niederlagen häufen sich: Trump wird nun zum Risiko
Ein Jahr im Amt
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
„Keine Veränderungen“
Kreml bestätigt Plan für trilaterale Verhandlungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf