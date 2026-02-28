„Traue Österreich bei der WM den Gruppensieg zu“

Bayern ist in Deutschland wieder einmal das Maß aller Dinge – was imponiert Ihnen am meisten?

Diese Gier, immer weiterzuspielen. Bestes Beispiel war Leipzig: Bayern lag 0:1 zurück, antwortete mit fünf Toren, hörte nicht auf. Die Geschlossenheit des Teams inklusive Trainer ist sehr beeindruckend, auch, wie viel Ruhe im Umfeld herrscht.