„Traue Österreich bei der WM den Gruppensieg zu“

Rapids Weimann will auf den WM-Zug aufspringen!
Überraschungen erlebt
Thomas Helmer, Fußball-Europameister mit Deutschland 1996, fiebert dem Hit Dortmund gegen Bayern entgegen. Der 60-Jährige sprach mit der „Krone“ über den samstägigen Kracher, sein kurioses Hoppala, Österreichs Legionäre und die bevorstehende Endrunde in den USA.
Bayern ist in Deutschland wieder einmal das Maß aller Dinge – was imponiert Ihnen am meisten?
Diese Gier, immer weiterzuspielen. Bestes Beispiel war Leipzig: Bayern lag 0:1 zurück, antwortete mit fünf Toren, hörte nicht auf. Die Geschlossenheit des Teams inklusive Trainer ist sehr beeindruckend, auch, wie viel Ruhe im Umfeld herrscht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.