Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Helmer im Interview

„Traue Österreich bei der WM den Gruppensieg zu“

Fußball International
28.02.2026 07:45
(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Thomas Helmer, Fußball-Europameister mit Deutschland 1996, fiebert dem Hit Dortmund gegen Bayern entgegen. Der 60-Jährige sprach mit der „Krone“ über den samstägigen Kracher, sein kurioses Hoppala, Österreichs Legionäre und die bevorstehende Endrunde in den USA. 

0 Kommentare

Bayern ist in Deutschland wieder einmal das Maß aller Dinge – was imponiert Ihnen am meisten? 
Diese Gier, immer weiterzuspielen. Bestes Beispiel war Leipzig: Bayern lag 0:1 zurück, antwortete mit fünf Toren, hörte nicht auf. Die Geschlossenheit des Teams inklusive Trainer ist sehr beeindruckend, auch, wie viel Ruhe im Umfeld herrscht.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
28.02.2026 07:45
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
110.511 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
101.077 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
98.589 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1519 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1146 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Helmer im Interview
„Traue Österreich bei der WM den Gruppensieg zu“
Hier im Liveticker
Deutsche Bundesliga in Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE
La Liga im Ticker
Barcelona gegen Villarreal ab 16.15 Uhr LIVE
Deutsche-Liga-Ticker
Borussia Dortmund gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE
Premier-League-Ticker
Leeds gegen Manchester City ab 18.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf