Verwirrung um angebliches Aus für Volksschüler-Bus

„Die Gemeinde will nicht zahlen. Unsere Kosten sind gestiegen, und auch in der Vergangenheit haben wir dem Geld immer nachlaufen müssen“, erklärt Knezevic auf „Krone“-Nachfrage. 36.000 Euro koste der tägliche Fahrdienst für die kleinen Gemeindebürger; statt den noch 25.000 Euro im Vorjahr. Für die Eltern natürlich eine Schreckensnachricht, denn wie soll ihr Nachwuchs in Zukunft zur Schule und wieder nach Hause kommen, wenn der Bus nicht mehr fährt? Mit Knezevic seien Eltern und Kinder immer zufrieden gewesen.