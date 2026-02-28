Jennys innere Dämonen: „Hatte den Drang zu töten“

Sich selbst oder jemand anderem etwas antun – diesen inneren Drang wollte Jenny (14) auch am Tag des Friedhofsmordes mit illegal beschafften Tabletten unterdrücken. Bis die Jugendliche auf das Zufallsopfer (64) traf – und die Tötungsfantasien die Oberhand gewannen.
In ihrer rund um die Uhr überwachten Einzelzelle spricht die erst 14-jährige mutmaßliche Friedhofsmörderin über den Kampf gegen innere Dämonen: „Ich habe seit Tagen diesen inneren Drang verspürt, entweder mich oder jemand anderen zu töten.“
