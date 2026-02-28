Vorteilswelt
Mit Messer am Friedhof

Jennys innere Dämonen: „Hatte den Drang zu töten“

Wien
28.02.2026 06:30
Derzeit ist die erst 14-Jährige in der Krankenabteilung der Justizanstalt Josefstadt (kl. Bild), ...
Derzeit ist die erst 14-Jährige in der Krankenabteilung der Justizanstalt Josefstadt (kl. Bild), dem größten Häfen des Landes, untergebracht.
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Martina Prewein
Von Christoph Budin und Martina Prewein

Sich selbst oder jemand anderem etwas antun – diesen inneren Drang wollte Jenny (14) auch am Tag des Friedhofsmordes mit illegal beschafften Tabletten unterdrücken. Bis die Jugendliche auf das Zufallsopfer (64) traf – und die Tötungsfantasien die Oberhand gewannen.

In ihrer rund um die Uhr überwachten Einzelzelle spricht die erst 14-jährige mutmaßliche Friedhofsmörderin über den Kampf gegen innere Dämonen: „Ich habe seit Tagen diesen inneren Drang verspürt, entweder mich oder jemand anderen zu töten.“

