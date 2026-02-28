Foto von Austria-Trainer auf Reizwäsche abgedruckt

„Kampfeinsatz“: Trump bestätigt Angriff auf Iran
Kraig und Austria Klagenfurt – Freundinnen werden Kärntens beste Damen-Teams wohl keine mehr. Die Fußball-Zweitligisten prallen am Sonntag (13 Uhr) in Guttaring wieder aufeinander. Eine Unterhosen-Aktion sorgte dabei in der Vergangenheit für viel Aufregung. . .
Ganz viel Feuer! Das ist im Kärntner Derby der 2. Damen-Bundesliga drin, wenn Kraig am Sonntag die Girls der Austria Klagenfurt empfängt. Denn die zwei Lager sind spinnefeind – Bühne frei also für den Hit um 13 Uhr in Guttaring.
