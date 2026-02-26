Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“

Orbán: „Sperre hat politische, nicht technische Grüne“

Orbán griff in seiner Videobotschaft scharf die Ukraine an: „Seit dem 27. Jänner fließt kein Öl mehr durch die Freundschafts-Pipeline. Die Daten zeigen eindeutig: Diese beispiellose Sperre hat politische, nicht technische Gründe. Die ukrainische Regierung übt Druck auf Ungarn und die Slowakei aus. Ich habe daher den Schutz kritischer Energie-Infrastruktur verstärkt. Das bedeutet: Soldaten und Ausrüstung werden an wichtigen Anlagen stationiert.“