Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warnt vor Sabotage

Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“

Außenpolitik
26.02.2026 14:22
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ungarns Premier Viktor Orbán geht auf Konfrontationskurs: Er hat am Mittwoch den Einsatz von Soldaten und verstärkten Polizeikräften zum Schutz der Energieinfrastruktur angeordnet. Grund: angebliche Vorbereitungen der Ukraine, die Ölversorgung seines Landes zu stören.

0 Kommentare

„Ich sehe, dass die Ukraine weitere Aktionen vorbereitet, um den Betrieb des ungarischen Energiesystems zu stören. Wir setzen Soldaten ein, um Angriffe in der Nähe wichtiger Energieanlagen abzuwehren“, verkündete Orbán auf X (vormals Twitter).

Videos sollen bereits Truppenbewegungen zeigen
Er kündigte auch ein Drohnenverbot nahe der ukrainischen Grenze an – und die sofortige Verlegung von Soldaten zu Kraftwerken, Umspannwerken und Kontrollzentren. Videos in sozialen Netzwerken zeigen Militärtransporte auf ungarischen Autobahnen nahe der Grenze – offenbar Truppenbewegungen für den angeblichen Schutz der Energieversorgung.

Orbán: „Sperre hat politische, nicht technische Grüne“
Orbán griff in seiner Videobotschaft scharf die Ukraine an: „Seit dem 27. Jänner fließt kein Öl mehr durch die Freundschafts-Pipeline. Die Daten zeigen eindeutig: Diese beispiellose Sperre hat politische, nicht technische Gründe. Die ukrainische Regierung übt Druck auf Ungarn und die Slowakei aus. Ich habe daher den Schutz kritischer Energie-Infrastruktur verstärkt. Das bedeutet: Soldaten und Ausrüstung werden an wichtigen Anlagen stationiert.“

Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Der Premier betonte, Ungarn könne sich nicht erpressen lassen: „Wir, das ungarische Volk, sind nicht verantwortlich für die Lage in der Ukraine. Wir wollen weder am Krieg teilnehmen noch höhere Energiepreise zahlen.“

Ukraine widerspricht: Russische Angriffe schuld
Die Ukraine weist die Vorwürfe zurück. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte: „Russische Angriffe haben die Pipeline zerstört, die Odessa mit der Druschba-Pipeline verbindet. Das ist nicht der erste Angriff auf unsere Energieinfrastruktur.“

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte Kiew auf, Reparaturen zu beschleunigen – warnte jedoch vor Gefahren für die Arbeiter.

Versorgung gesichert – Alternativen stehen bereit
Trotz der Unterbrechung sieht die EU-Kommission die Ölversorgung Ungarns und der Slowakei nicht in Gefahr. Beide Länder verfügen über ausreichende Reserven, alternative Lieferwege über die Adria-Pipeline sind vorhanden. Kroatien prüft zudem eine Versorgung über den Seeweg, ohne EU- und US-Sanktionen zu verletzen.

Lesen Sie auch:
Außenminister Andrij Sybiha wirft den Slowaken und Ungarn Erpressung vor.
Wirbel um Pipeline
Kiew an Fico und Orbán: „Beim Kreml beschweren!“
22.02.2026
Warnung an die Ukraine
Orbán droht mit Behinderung der Stromversorgung
20.02.2026
Ölstreit eskaliert
Slowakei stellt Selenskyj nun ein Ultimatum
21.02.2026

Politisches Kalkül vor Wahlen
Orbán nutzt die Pipeline-Krise auch politisch: Er blockiert ein 90-Milliarden-Euro-Darlehen der EU für die Ukraine und ein neues Sanktionspaket gegen Russland – nur wenige Monate vor den Parlamentswahlen im April 2026. Kritiker sehen darin eine eskalierende Anti-Ukraine-Kampagne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
26.02.2026 14:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
UngarnUkraineSlowakei
Twitter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.823 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
144.988 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.394 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2592 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1008 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
878 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Mehr Außenpolitik
Washington macht Druck
Pause bei Verhandlungen zwischen USA und Iran
Warnt vor Sabotage
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
Taktische Entscheidung
Dänemark wählt im März ein neues Parlament
„Viel zu leicht“
Brüssel macht gegen Waffen aus 3D-Drucker mobil
Norweger unter Druck
Treffen mit Epstein: Davos-Chef Brede tritt zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf