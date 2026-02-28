Spanien diskutiert Rückkehr von Juan Carlos

Mit Affären guter Ruf kaputt gemacht

Nach einer Reihe von Finanz- und Liebesaffären dankte Juan Carlos I. bereits 2014 als König ab. Danach wurden aber zahlreiche weitere Korruptions- und Steuerhinterziehungsskandale bekannt – unter anderem ein Schwarzgeldkonto mit über 100 Millionen Euro in der Schweiz. Das Finanzamt und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf. Daraufhin verließ Juan Carlos 2020 in einer Nacht-und-Nebelaktion Spanien und ging nach Abu Dhabi angeblich freiwillig ins Exil. „Es war aber Felipe, der seinen Vater ins Exil zwang, damit der Imageschaden für die Krone nicht noch größer werden konnte“, versichert die bekannte spanische Monarchie-Expertin Pilar Eyre im APA-Gespräch.