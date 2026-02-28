Vorteilswelt
Gemeinde Mieming

Starke Niederschläge: Trinkwasser verunreinigt

Tirol
28.02.2026 08:31
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Vorsicht heißt es aktuell in der Tiroler Gemeinde Mieming (Bezirk Imst). Dort wurde in den vergangenen Tagen aufgrund der starken Niederschläge eine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität festgestellt. Für die Einwohner heißt es bis auf Weiteres, das Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd abzukochen.

0 Kommentare

Eine öffentliche Bekanntmachung der Wassergenossenschaften der Gemeinde Mieming und dem Bürgermeister macht gerade die Runde. Dort heißt es, dass aufgrund der starken Niederschläge in den vergangenen Tagen bei laufenden Qualitätskontrollen eine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität festgestellt wurde.

Bis auf Widerruf
„Das abgegebene Wasser entspricht derzeit nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist daher vorsorglich nicht uneingeschränkt als Trinkwasser geeignet“, heißt es im Schreiben. Bis auf Widerruf müsse man das Trinkwasser deshalb aus Vorsichtgründen vor dem Konsum mindestens drei Minuten sprudelnd abkochen.

Daten & Fakten

Ungekocht darf man das Wasser derzeit nicht verwenden. Laut dem Schreiben gilt das für folgende Punkte:

  • Trinken
  • Zubereitung von Speisen und Getränken
  • Zähneputzen
  • Reinigung offener Wunden
  • Herstellung von Eiswürfeln
  • Befüllen von Trinkwasserbehältern
  • Besondere Empfehlung: Für Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder immungeschwächte Personen wird empfohlen, vorsorglich abgefülltes Trinkwasser zu verwenden.

Nach dem Abkochen kann das Wasser verwendet werden. Für sonstige alltägliche Tätigkeiten, wie Duschen, Baden, Händewaschen, Geschirrspülen, Toilettenspülung sowie Reinigungszwecke im Haushalt, kann das Wasser weiterhin ohne Einschränkung verwendet werden.

Zitat Icon

Sobald die Trinkwasserqualität wieder vollständig den gesetzlichen Anforderungen entspricht, erfolgt eine umgehende Information an die Bevölkerung.

Die Gemeinde Mieming

Maßnahmen bereits getroffen
Die Wassergenossenschaften habe bereits umgehende Maßnahmen gesetzt. Man klärt die Ursache ab, führt Spül- und Desinfektionsmaßnahmen sowie laufende Nachuntersuchungen und Kontrollen durch.

Die Vorsichtsmaßnahme gilt bis auf Widerruf. „Sobald die Trinkwasserqualität wieder vollständig den gesetzlichen Anforderungen entspricht, erfolgt eine umgehende Information an die Bevölkerung“, heißt es.

Tirol
28.02.2026 08:31
