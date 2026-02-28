Starke Niederschläge: Trinkwasser verunreinigt

Bis auf Widerruf

„Das abgegebene Wasser entspricht derzeit nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist daher vorsorglich nicht uneingeschränkt als Trinkwasser geeignet“, heißt es im Schreiben. Bis auf Widerruf müsse man das Trinkwasser deshalb aus Vorsichtgründen vor dem Konsum mindestens drei Minuten sprudelnd abkochen.