Starke Niederschläge: Trinkwasser verunreinigt

Vorsicht heißt es aktuell in der Tiroler Gemeinde Mieming (Bezirk Imst). Dort wurde in den vergangenen Tagen aufgrund der starken Niederschläge eine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität festgestellt. Für die Einwohner heißt es bis auf Weiteres, das Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd abzukochen.
Eine öffentliche Bekanntmachung der Wassergenossenschaften der Gemeinde Mieming und dem Bürgermeister macht gerade die Runde. Dort heißt es, dass aufgrund der starken Niederschläge in den vergangenen Tagen bei laufenden Qualitätskontrollen eine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität festgestellt wurde.
Bis auf Widerruf
„Das abgegebene Wasser entspricht derzeit nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist daher vorsorglich nicht uneingeschränkt als Trinkwasser geeignet“, heißt es im Schreiben. Bis auf Widerruf müsse man das Trinkwasser deshalb aus Vorsichtgründen vor dem Konsum mindestens drei Minuten sprudelnd abkochen.
Ungekocht darf man das Wasser derzeit nicht verwenden. Laut dem Schreiben gilt das für folgende Punkte:
Nach dem Abkochen kann das Wasser verwendet werden. Für sonstige alltägliche Tätigkeiten, wie Duschen, Baden, Händewaschen, Geschirrspülen, Toilettenspülung sowie Reinigungszwecke im Haushalt, kann das Wasser weiterhin ohne Einschränkung verwendet werden.
Sobald die Trinkwasserqualität wieder vollständig den gesetzlichen Anforderungen entspricht, erfolgt eine umgehende Information an die Bevölkerung.
Die Gemeinde Mieming
Maßnahmen bereits getroffen
Die Wassergenossenschaften habe bereits umgehende Maßnahmen gesetzt. Man klärt die Ursache ab, führt Spül- und Desinfektionsmaßnahmen sowie laufende Nachuntersuchungen und Kontrollen durch.
Die Vorsichtsmaßnahme gilt bis auf Widerruf. „Sobald die Trinkwasserqualität wieder vollständig den gesetzlichen Anforderungen entspricht, erfolgt eine umgehende Information an die Bevölkerung“, heißt es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.