Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gehört Obdachlosen

Pensionistin löste Rätsel um vermissten Rucksack

Oberösterreich
28.02.2026 08:00
Der Linzer hatte seinen Rucksack schon schmerzlich vermisst.
Der Linzer hatte seinen Rucksack schon schmerzlich vermisst.(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, Philipp Zimmermann, Krone KREATIV)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Einer engagierten „Krone“-Leserin ist es zu verdanken, dass ein Wohnungsloser wieder in Besitz seines Habs und Guts ist. Sie entdeckte einen Ranzen auf einem Gehsteig und erinnerte sich an einen Bericht über einen verschwundenen Rucksack. Sozialarbeiter haben Besitzer und Gepäckstück zusammengeführt.

0 Kommentare

„Alles, was ich in den letzten Jahren zusammengetragen habe, ist weg“, wandte sich am 16. Februar ein obdachloser Linzer (46) Hilfe suchend an die „Krone“. Denn als er zu seinem Schlafplatz in einer Garage zurückgekehrt war, war sein Rucksack samt Schlafsack, Thermokleidung und Medikamenten plötzlich weg. Der „Krone“-Bericht löste zwar eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, der Rucksack blieb aber verschwunden. Zumindest bis Dienstag.

Rucksack erkannt
Denn da fuhr Karin B. (66) aus Linz mit ihrem Auto die Bismarckstraße entlang und sah am Gehsteig etwas Blaues. „Ich habe mich an den Bericht erinnert und den Ranzen an dem Bauchgurt wiedererkannt“, schildert die Pensionistin. Sie verständigte die Polizei, wurde an das Service-Center des Magistrats weiterverwiesen.

Lesen Sie auch:
In dem großen Rucksack (links oben) hatte der Obdachlose all seine verbliebenen Habseligkeiten. ...
Großer Rucksack weg
Obdachlosem alles gestohlen: „Habe nichts mehr“
18.02.2026

„Da meinte man, wenn ich den Rucksack dort lasse, kommt er ins Fundamt nach Urfahr. Also habe ich ihn mitgenommen und in der Notschlafstelle abgegeben.“ Das bestätigt auch Christian Gaiseder, Geschäftsführer des Sozialvereins B37, der die Wärmestube betreibt.

Happy End nach über einer Woche
Die Sozialarbeiter haben sich darum gekümmert, dass der Rucksack in die Wärmestube kommt, wo der 46-Jährige regelmäßig verkehrt – und sich seinen Rucksack nach über einer Woche wieder abholen konnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
28.02.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Linz
Rätsel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Stammzellen gesucht
„Ich will noch länger mit meiner Cousine spielen“
Gehört Obdachlosen
Pensionistin löste Rätsel um vermissten Rucksack
Krone Plus Logo
„Barni“ lebt, aber:
Biss gegen Kinder bedeutete für einen Hund den Tod
Dramen auf Straßen
Zwei Tote bei Unfällen innerhalb weniger Stunden
Sonnenschein dominiert
Frühling gibt Vollgas: 20,5 Grad in OÖ gemessen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine