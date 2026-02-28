Pensionistin löste Rätsel um vermissten Rucksack

„Alles, was ich in den letzten Jahren zusammengetragen habe, ist weg“, wandte sich am 16. Februar ein obdachloser Linzer (46) Hilfe suchend an die „Krone“. Denn als er zu seinem Schlafplatz in einer Garage zurückgekehrt war, war sein Rucksack samt Schlafsack, Thermokleidung und Medikamenten plötzlich weg. Der „Krone“-Bericht löste zwar eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, der Rucksack blieb aber verschwunden. Zumindest bis Dienstag.