Blanke Gier auf zwei Kugeln treibt Karl noch an

Rapids Weimann will auf den WM-Zug aufspringen!
Überraschungen erlebt
Nach seiner Goldmedaille in Cortina riss sich Benjamin Karl das Shirt vom Oberkörper, nun möchte er im Snowboard-Weltcup (nackte) Tatsachen schaffen: Beim Parallel-Risentorlauf im polnischen Krynica steht „Benji“ erstmals als zweifacher Olympiasieger am Start, mit derselben „Gier“ wie vorher: „Ich geh auf die Kugel!“ Eigentlich sogar auf zwei.
Das Foto aus dem Zielraum in Cortina ging um die Welt, war sogar für CNN einer der besten Schnappschüsse dieser Winterspiele. „Das ändert nicht viel, ich bin wer ich bin“, grinst „Boarder-König Karl“. Einziger Haken des Rummels um seine Person: „Seit Olympia hab ich nur drei Tage auf Schnee trainiert, das Trockentraining war auch nicht so umfangreich.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.