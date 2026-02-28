Blanke Gier auf zwei Kugeln treibt Karl noch an

Das Foto aus dem Zielraum in Cortina ging um die Welt, war sogar für CNN einer der besten Schnappschüsse dieser Winterspiele. „Das ändert nicht viel, ich bin wer ich bin“, grinst „Boarder-König Karl“. Einziger Haken des Rummels um seine Person: „Seit Olympia hab ich nur drei Tage auf Schnee trainiert, das Trockentraining war auch nicht so umfangreich.“