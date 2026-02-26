US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs

Schiff auf dem Weg in den Nahen Osten

Die USS Gerald R. Ford ist nach einem kurzen mehrtägigen Zwischenstopp in Souda nun auf dem Weg in den Nahen Osten, wo die USA angesichts der zunehmenden Spannungen mit dem Iran eine große Anzahl von Flugzeugen und Kriegsschiffen zusammengezogen haben. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran mit einem Militärschlag für den Fall, dass keine Einigung zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms zustande komme.