Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
Die USS Gerald R. Ford, der größte Flugzeugträger der Welt, hat nach einem kurzen mehrtägigen Zwischenstopp am Donnerstag den amerikanischen Marinestützpunkt in Souda auf der Insel Kreta verlassen und ist nun auf dem Weg in den Nahen Osten. Am Schiff gibt es massive Probleme mit den WC-Anlagen ...
Aufnahmen (siehe Video oben) zeigen, wie Schlepper den Flugzeugträger der US-Marine vom Marinestützpunkt Souda in der Nähe der Stadt Chania ins offene Meer ziehen.
Schiff auf dem Weg in den Nahen Osten
Die USS Gerald R. Ford ist nach einem kurzen mehrtägigen Zwischenstopp in Souda nun auf dem Weg in den Nahen Osten, wo die USA angesichts der zunehmenden Spannungen mit dem Iran eine große Anzahl von Flugzeugen und Kriegsschiffen zusammengezogen haben. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran mit einem Militärschlag für den Fall, dass keine Einigung zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms zustande komme.
Seit Juni 2025 ununterbrochen auf See
Der 13 Milliarden Dollar (umgerechnet rund elf Mrd. Euro) teure Koloss, der seit Juni 2025 ununterbrochen auf See ist, kämpft mit massiven technischen Mängeln. Eines der Hauptprobleme: Die 650 Hightech-Toiletten des 337 Meter langen Schiffes würden regelmäßig ausfallen, berichtete die US-Tageszeitung „Wall Street Journal“ (WSJ).
Bereits 2020 war bekannt geworden, dass die USS Gerald R. Ford von verschiedenen Kinderkrankheiten heimgesucht wird. Die Rede war unter anderem von Problemen bei den Katapultstartanlagen für die Kampfjets und vor allem von massiven Problemen mit den WCs des Schiffes, die dessen Betriebskosten explodieren lassen.
Zu klein dimensionierte Abflussrohre?
Die Toiletten, so hieß es schon vor sechs Jahren, würden schnell verstopfen und ihre Reinigung sei extrem teuer. Um etwa die Kalkablagerungen in den offenbar zu klein dimensionierten Abflussrohren zu beseitigen, muss die US-Marine spezielle Säurereinigungen durchführen – Kostenpunkt pro Vorgang rund 400.000 Dollar (knapp 339.000 Euro).
Die Navy bestreitet die Probleme mit den WC-Anlagen gar nicht, betont aber gegenüber dem WSJ und dem Sender-Syndikat NPR, dass die Einsatzfähigkeit des Flugzeugträgers darunter nicht leide. Sobald die USS Gerald R. Ford ihren Einsatz beendet habe, sollen die bestehenden Mängel in einer Werft in Norfolk (England) behoben und das Kriegsschiff umfangreich nachgerüstet werden, heißt es.
Modernster Flugzeugträger der Welt
Die atombetriebene USS Gerald R. Ford wurde 2017 in Dienst gestellt und gilt als der modernste Flugzeugträger der Welt. Sie ist nach dem 38. Präsidenten der Vereinigten Staaten benannt und bietet Platz für gut 90 Kampfflugzeuge und Hubschrauber.
