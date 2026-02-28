„Ich will noch länger mit meiner Cousine spielen“

Immunerkrankung

Erst nach mehreren Untersuchungen im Linzer Krankenhaus hatte die junge Familie Klarheit. Die Mediziner diagnostizierten bei der Kleinen – die davor immer gesund und fit war – die Immunerkrankung HLH (Hämophagozytische Lymphohistiozytose). Bei dieser Krankheit kommt es zu einer lebensbedrohlichen Überreaktion des Immunsystems, bei der der Körper beginnt, seine eigenen Organe anzugreifen. „Es ist eine sehr seltene Krankheit. Die Ärzte haben deshalb schon mit Experten von Kliniken aus Freiburg und Hamburg Kontakt gehabt“, erklärt Papa Gerald (42).