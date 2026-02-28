„Ich will noch länger mit meiner Cousine spielen“

Die plötzlich schwer erkrankte dreijährige Florentina ist nun dringend auf eine Stammzellenspende angewiesen. Heute wird in Pasching (OÖ) für das tapfere Mädchen nach einem Retter gesucht.
„Ich würde mich sehr freuen, wenn ich noch oft mit meiner Cousine spielen kann“ – mit dieser liebevollen Botschaft kämpft die Familie von Florentina um möglichst viele potenzielle Lebensretter. Wie berichtet, wurde das dreijährige Mädchen ausgerechnet am Tag vor ihrem Geburtstag und einer bereits geplanten großen Feier mit ihrer Familie und ihren Freundinnen schwer krank.
Immunerkrankung
Erst nach mehreren Untersuchungen im Linzer Krankenhaus hatte die junge Familie Klarheit. Die Mediziner diagnostizierten bei der Kleinen – die davor immer gesund und fit war – die Immunerkrankung HLH (Hämophagozytische Lymphohistiozytose). Bei dieser Krankheit kommt es zu einer lebensbedrohlichen Überreaktion des Immunsystems, bei der der Körper beginnt, seine eigenen Organe anzugreifen. „Es ist eine sehr seltene Krankheit. Die Ärzte haben deshalb schon mit Experten von Kliniken aus Freiburg und Hamburg Kontakt gehabt“, erklärt Papa Gerald (42).
Doch ohne schnelle und passende Stammzellenspende hat Florentina keine Chance, wieder gesund zu werden. Deshalb wird am heutigen Samstag in ihrer Heimatgemeinde Pasching nach einem Lebensretter gesucht. Von 10 bis 13 Uhr kann man sich in der Pfarrgemeinde Langholzfeld typisieren lassen.
Kleines kann Großes bewirken
Registrieren lassen kann sich übrigens jeder, der zwischen 16 und 45 Jahre alt ist. „Florentina braucht uns jetzt alle. Etwas Kleines kann Großes bewirken. Stäbchen rein, Spender sein“, macht die Familie auf selbst gestalteten Plakaten auf die Wichtigkeit einer Spende aufmerksam.
Sollte man als genetischer Zwilling für Florentina nicht infrage kommen, werden die Proben in einer großen Datenbank gespeichert – und vielleicht erhält man so die Möglichkeit, einem anderen Menschen auf der Welt das Leben zu retten.
