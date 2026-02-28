Abfalltransport auf Schiene sorgt für Wirbel

Fast immer eine Absage

Ein Bild aus der Praxis: Ob Holzspäne, Kupfer, Metalle – all das sind Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Ein Transport dafür muss eigens auf einer Bahn-Plattform genehmigt werden. „Meistens wartet man aber 48 Stunden auf eine Rückmeldung, die oft mit Nein beantwortet wird“, sagt er. Nie wird ein Grund genannt und die Kunden ärgern sich über die Verzögerungen. Auch Thomas Kasper, Obmann bei der Wirtschaftskammer, bestätigt: „Wir sehen in der Praxis fast immer eine Absage. Das verursacht Kosten“.