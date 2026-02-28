Biss gegen Kinder bedeutete für einen Hund den Tod

Rückkehr ist ausgeschlossen: „Barni“, jener eineinhalbjährige Rottweiler, der in Linz auf Hortkinder losgegangen war und eines gebissen hatte, wird einen neuen Besitzer bekommen. Damit kommt man einer möglichen Abnahme nach dem Hundehaltegesetz zuvor. Dieses brachte einem bissigen Hund im Vorjahr sogar den Tod.