Nächste Hiobsbotschaft

Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf

Steiermark
25.02.2026 09:00
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist vorerst Schluss.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Nächster Schlag für die Region südsteirische Weinstraße: Das Luxushotel „Fräulein Leni“ am Gamlitzer Kranachberg, einst bekannt als Buschenschank Erika, sperrt nach der Winterpause nicht mehr auf. Die Entscheidung basiere auf einer „sorgfältigen Prüfung und nach reiflicher wirtschaftlicher Abwägung“.

„Liebe Gäste!“, ist auf der Homepage des Hotels „Fräulein Leni“ aktuell zu lesen. „Nach sorgfältiger Prüfung und reiflicher wirtschaftlicher Abwägung haben wir beschlossen, den Betrieb unserer Hotels auch nach der Winterpause weiterhin ruhen zu lassen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen (...), die gemeinsame Zeit bleibt für uns unvergessen – und vielleicht darf sie eines Tages eine Fortsetzung finden ...“

Zimmer wurden storniert
Herbert Germuth, Vorsitzender des Tourismusverbandes Südsteiermark, hat die Hiobsbotschaft bereits erreicht: „Ich habe durch Gäste davon erfahren. Das ist natürlich nicht erfreulich“, sagt der Südsteirer. „Betroffene haben sich bei uns gemeldet, da ihre bereits gebuchten Zimmer storniert wurden.“

Hans Kilger, Millionenjongleur aus München, hat in der Südsteiermark seine zweite Heimat ...
Hans Kilgers Imperium
Nach Großpleite: Wie geht es mit Betrieben weiter?
25.02.2026

Früher war der Betrieb in bester Lage am Gamlitzer Kranachberg als Buschenschank Erika bekannt. Besonders seine Authentizität und Ursprünglichkeit machten ihn bei Einheimischen wie Gästen beliebt. Eine Grazer Industriellenfamilie kaufte das Haus schließlich auf und wandelte es in ein Luxus-Wellness-Hotel um. Die Neueröffnung erfolgte 2023.

Detail am Rande: Als die Umbaupläne anno dazumal bekannt wurden, gaben die zuständigen Fachbeamten durchgehend negative Stellungnahmen zu dem geplanten Projekt ab. Dennoch genehmigte die Landesregierung das Vorhaben entgegen den Empfehlungen.

