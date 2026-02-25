Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf

„Liebe Gäste!“, ist auf der Homepage des Hotels „Fräulein Leni“ aktuell zu lesen. „Nach sorgfältiger Prüfung und reiflicher wirtschaftlicher Abwägung haben wir beschlossen, den Betrieb unserer Hotels auch nach der Winterpause weiterhin ruhen zu lassen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen (...), die gemeinsame Zeit bleibt für uns unvergessen – und vielleicht darf sie eines Tages eine Fortsetzung finden ...“