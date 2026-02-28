„Ist mir scheißegal – du bist das Problem!“

In einer Szene der achten Staffel der Netflix-Serie kommt es zu einer brisanten Besprechung zwischen den Alpine-Piloten und Teammanager Flavio Briatore. Der Italiener spart dabei nicht mit Kritik am Argentinier. Colapinto hatte in der vergangenen Saison ab dem Großen Preis der Emilia-Romagna Jack Doohan ersetzt, konnte jedoch nicht an seine starken Auftritte bei Williams im Jahr zuvor anknüpfen. Am Ende blieb er – neben Doohan, der nur sechs Rennen bestritt – ohne einen einzigen WM-Punkt. „Wir müssen Bilanz ziehen und akzeptieren, dass wir bisher keinen besonders guten Job gemacht haben. Von den beiden hat Pierre [Gasly, Anm.] eindeutig besser performt. Jetzt müssen wir anfangen, Punkte zurückzuholen“, so Briatore.