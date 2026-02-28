Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wilde F1-Tirade

„Ist mir scheißegal – du bist das Problem!“

Formel 1
28.02.2026 08:09
Alpine-Boss Flavio Briatore (li.) nahm sich Franco Colapinto vor.
Alpine-Boss Flavio Briatore (li.) nahm sich Franco Colapinto vor.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Minas Panagiotakis, APA/AFP/Gabriel BOUYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Knallharte Worte bei „Drive to Survive“! In der neuen Staffel der Formel-1-Serie bekommt Franco Colapinto von Flavio Briatore eine öffentliche Standpauke verpasst.

0 Kommentare

In einer Szene der achten Staffel der Netflix-Serie kommt es zu einer brisanten Besprechung zwischen den Alpine-Piloten und Teammanager Flavio Briatore. Der Italiener spart dabei nicht mit Kritik am Argentinier. Colapinto hatte in der vergangenen Saison ab dem Großen Preis der Emilia-Romagna Jack Doohan ersetzt, konnte jedoch nicht an seine starken Auftritte bei Williams im Jahr zuvor anknüpfen. Am Ende blieb er – neben Doohan, der nur sechs Rennen bestritt – ohne einen einzigen WM-Punkt. „Wir müssen Bilanz ziehen und akzeptieren, dass wir bisher keinen besonders guten Job gemacht haben. Von den beiden hat Pierre [Gasly, Anm.] eindeutig besser performt. Jetzt müssen wir anfangen, Punkte zurückzuholen“, so Briatore.

„Du bist das Problem“
Als Colapinto Änderungen am Auto forderte, wurde der Ton noch schärfer: „Ist mir sche**egal. Ich entscheide, was ich tue, ich entscheide. Du bist das Problem. Du musst verstehen, dass du deine Leistung verbessern musst, weil das entscheidend ist.“

Geduld mit Blick auf 2026
Während Briatore Klartext spricht, schlägt Alpines Managing Director Steve Nielsen deutlich moderatere Töne an. Er ist überzeugt, dass Colapinto Zeit brauche, um sein Potenzial voll auszuschöpfen, insbesondere mit Blick auf seine erste komplette Formel-1-Saison 2026.

Lesen Sie auch:
Flavio Briatore
„Diktator“ Briatore:
„Wenn man schlechten Job macht, wird man gefeuert“
22.05.2025

Nielsen betonte, der Argentinier stehe noch am Anfang seiner Karriere und werde – wie viele junge Fahrer vor ihm – sowohl starke Phasen als auch schwierige Momente erleben. Das Team wolle ihn bestmöglich unterstützen, um seine Geschwindigkeit zu maximieren und ihn auf ein Niveau zu bringen, auf dem er mit Pierre Gasly mithalten oder ihn sogar herausfordern könne.

Für Colapinto wird es damit ernst. Zwischen öffentlicher Kritik und internem Rückhalt muss er nun beweisen, dass er in der Formel 1 langfristig bestehen kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
28.02.2026 08:09
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
111.100 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
101.863 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
99.864 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1547 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1344 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1108 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf