„Ist mir scheißegal – du bist das Problem!“

Knallharte Worte bei „Drive to Survive“! In der neuen Staffel der Formel-1-Serie bekommt Franco Colapinto von Flavio Briatore eine öffentliche Standpauke verpasst.
In einer Szene der achten Staffel der Netflix-Serie kommt es zu einer brisanten Besprechung zwischen den Alpine-Piloten und Teammanager Flavio Briatore. Der Italiener spart dabei nicht mit Kritik am Argentinier. Colapinto hatte in der vergangenen Saison ab dem Großen Preis der Emilia-Romagna Jack Doohan ersetzt, konnte jedoch nicht an seine starken Auftritte bei Williams im Jahr zuvor anknüpfen. Am Ende blieb er – neben Doohan, der nur sechs Rennen bestritt – ohne einen einzigen WM-Punkt. „Wir müssen Bilanz ziehen und akzeptieren, dass wir bisher keinen besonders guten Job gemacht haben. Von den beiden hat Pierre [Gasly, Anm.] eindeutig besser performt. Jetzt müssen wir anfangen, Punkte zurückzuholen“, so Briatore.
„Du bist das Problem“
Als Colapinto Änderungen am Auto forderte, wurde der Ton noch schärfer: „Ist mir sche**egal. Ich entscheide, was ich tue, ich entscheide. Du bist das Problem. Du musst verstehen, dass du deine Leistung verbessern musst, weil das entscheidend ist.“
Geduld mit Blick auf 2026
Während Briatore Klartext spricht, schlägt Alpines Managing Director Steve Nielsen deutlich moderatere Töne an. Er ist überzeugt, dass Colapinto Zeit brauche, um sein Potenzial voll auszuschöpfen, insbesondere mit Blick auf seine erste komplette Formel-1-Saison 2026.
Nielsen betonte, der Argentinier stehe noch am Anfang seiner Karriere und werde – wie viele junge Fahrer vor ihm – sowohl starke Phasen als auch schwierige Momente erleben. Das Team wolle ihn bestmöglich unterstützen, um seine Geschwindigkeit zu maximieren und ihn auf ein Niveau zu bringen, auf dem er mit Pierre Gasly mithalten oder ihn sogar herausfordern könne.
Für Colapinto wird es damit ernst. Zwischen öffentlicher Kritik und internem Rückhalt muss er nun beweisen, dass er in der Formel 1 langfristig bestehen kann.
