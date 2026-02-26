Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt

Der New Yorker Investmentbanker Epstein soll zahlreiche junge Frauen, darunter auch Minderjährige, sexuell missbraucht und zum Teil an Bekannte weitergegeben haben. 2008 war er in dieser Sache einem Bundesverfahren entgangen, indem er in Florida einen umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft einging. Epstein bekannte sich damals teilweise schuldig und bekam eine milde Haftstrafe. Im Sommer 2019 wurde er in New York erneut angeklagt. Er beging kurz darauf nach offiziellen Angaben in seiner Gefängniszelle Suizid. Seine Hauptkomplizin und Ex-Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell wurde 2021/22 zu einer 20-jährigen Haftstrafe wegen Menschenhandels verurteilt.