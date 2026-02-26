Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Der aus Österreich stammende Biomathematiker Martin Nowak ist wegen seiner Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein von der US-Universität Harvard beurlaubt worden. Nowak bekam nicht nur großzügige Spenden für seine Forschung, sondern fand auch in Epsteins Testament Erwähnung.
Die in den vergangenen Monaten vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Akten hätten „neue Informationen über Professor Nowak zutage treten lassen“, hieß es in dem Brief der Fakultätsleitung, den das Uni-Blatt „The Harvard Crimson“ veröffentlichte. Nun soll eine formelle interne Untersuchung feststellen, ob Nowak die Vorgaben und Standards der Universität verletzt habe.
Nowak war wegen seiner Verbindungen zu Epstein, dem der Professor an seinem Institut sogar ein eigenes Büro zur Verfügung stellte, bereits 2020 vorübergehend von der Universität beurlaubt worden. Die Einschränkungen wurden 2023 aufgehoben. Anschuldigungen bezüglich Straftaten sind bisher nicht gegen Nowak erhoben worden.
Früherer Harvard-Präsident zieht sich zurück
Unterdessen zog sich der ehemalige Harvard-Präsident Larry Summers aus der Lehre an der Elite-Universität zurück. „Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, meine Professur an der Harvard-Universität zum Ende dieses akademischen Jahres aufzugeben“, teilte der ehemalige US-Finanzminister in einer Erklärung mit. Der Rückzug stehe in Zusammenhang mit der laufenden internen Überprüfung von Dokumenten zu Epstein. Aus der Universität hieß es, Summers werde bis zu seinem offiziellen Ausscheiden weder unterrichten noch neue Studierende betreuen.
Veröffentlichte E-Mails und Textnachrichten legten einen engen persönlichen Austausch zwischen Summers und dem 2019 gestorbenen Epstein offen. Darin äußerte sich Summers Berichten zufolge auch abfällig über Frauen. Der bekannte US-Ökonom hatte sich zuvor schon weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen.
Der New Yorker Investmentbanker Epstein soll zahlreiche junge Frauen, darunter auch Minderjährige, sexuell missbraucht und zum Teil an Bekannte weitergegeben haben. 2008 war er in dieser Sache einem Bundesverfahren entgangen, indem er in Florida einen umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft einging. Epstein bekannte sich damals teilweise schuldig und bekam eine milde Haftstrafe. Im Sommer 2019 wurde er in New York erneut angeklagt. Er beging kurz darauf nach offiziellen Angaben in seiner Gefängniszelle Suizid. Seine Hauptkomplizin und Ex-Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell wurde 2021/22 zu einer 20-jährigen Haftstrafe wegen Menschenhandels verurteilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.