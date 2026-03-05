Vorteilswelt
Auf Glock-Pferd

Kärntner Reiter peilt einen Nationenwechsel an

Kärnten
05.03.2026 10:58
Hugo Kogelnig mit „BG Rio“ liegt bereits in den Top-drei der U18-Weltrangliste
Hugo Kogelnig mit „BG Rio“ liegt bereits in den Top-drei der U18-Weltrangliste(Bild: Koglenig)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Der St. Veiter Hugo Kogelnig hat heuer bereits eifrig Weltranglisten-Punkte gesammelt. Mit „BG Rio“, dem Pferd von Mäzenin Brigitte Glock, war er zuletzt bei internationalen Springreitturnieren in Italien im Einsatz. Noch mit finnischer Lizenz, doch das könnte sich mit Blick auf Olympia ändern.

0 Kommentare

Allmählich steigen die Temperaturen. Die Stalltüren öffnen sich, die Reitsaison hat begonnen. Längst im Einsatz befinden sich die Profi-Springreiter wie Hugo Kogelnig. Der 17-jährige St. Veiter war mit seinem Pferd „BG Rio“ zuletzt im intensiven Einsatz. Und das Duo zeigte hervorragende Leistungen bei internationalen Grand Prix-Turnieren in Italien.

Kärnten
05.03.2026 10:58
Folgen Sie uns auf