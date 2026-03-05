Kärntner Reiter peilt einen Nationenwechsel an

Der St. Veiter Hugo Kogelnig hat heuer bereits eifrig Weltranglisten-Punkte gesammelt. Mit „BG Rio“, dem Pferd von Mäzenin Brigitte Glock, war er zuletzt bei internationalen Springreitturnieren in Italien im Einsatz. Noch mit finnischer Lizenz, doch das könnte sich mit Blick auf Olympia ändern.