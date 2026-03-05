Kärntner Reiter peilt einen Nationenwechsel an

Oklahoma City feiert gegen Knicks nächsten Sieg
Der St. Veiter Hugo Kogelnig hat heuer bereits eifrig Weltranglisten-Punkte gesammelt. Mit „BG Rio“, dem Pferd von Mäzenin Brigitte Glock, war er zuletzt bei internationalen Springreitturnieren in Italien im Einsatz. Noch mit finnischer Lizenz, doch das könnte sich mit Blick auf Olympia ändern.
Allmählich steigen die Temperaturen. Die Stalltüren öffnen sich, die Reitsaison hat begonnen. Längst im Einsatz befinden sich die Profi-Springreiter wie Hugo Kogelnig. Der 17-jährige St. Veiter war mit seinem Pferd „BG Rio“ zuletzt im intensiven Einsatz. Und das Duo zeigte hervorragende Leistungen bei internationalen Grand Prix-Turnieren in Italien.
